Persecución, autos abandonados y 41 cajas de cigarrillos de contrabando cerca del Bermejo

Tres vehículos fueron secuestrados tras un operativo cerrojo en la zona de Colonia Campo Sabina. Dos hombres de Formosa quedaron demorados y la causa pasó a la Justicia Federal.

Un operativo policial en caminos rurales del departamento General San Martín terminó con el secuestro de tres vehículos y una importante cantidad de cigarrillos de contrabando , luego de una persecución iniciada a partir de una alerta enviada por la División Drogas Peligrosas de Formosa .

Según informaron fuentes policiales, el aviso advertía sobre la circulación de vehículos sospechosos por caminos vecinales de Colonia Campo Sabina , con dirección a la ribera del río Bermejo . Con esos datos, agentes de la Dirección de Zona Interior de General San Martín montaron controles en distintos puntos de la zona.

Persecución y secuestro en Chaco.

Durante la siesta, los efectivos divisaron a tres vehículos con características similares a las informadas. Al advertir la presencia policial, los conductores habrían intentado escapar por distintos caminos rurales, por lo que se inició una persecución y un operativo cerrojo con la participación de varias unidades.

Tras un rastrillaje en la zona costera, los agentes hallaron un Toyota Corolla oculto entre los yuyos. El vehículo había sido abandonado y en su interior encontraron una importante cantidad de cajas de cigarrillos marca Rodeo , presuntamente ingresados de contrabando. En los alrededores también localizaron bolsas con más mercadería.

Persecución y secuestro en Chaco.

Poco después, personal de Gendarmería Nacional interceptó una Toyota Hilux en la que viajaban dos hombres domiciliados en la ciudad de Formosa . En paralelo, efectivos de la Comisaría de Presidencia Roca y de la Sección Rural Colonia Alcalá hallaron una Volkswagen Amarok abandonada en otro sector.

Como resultado del procedimiento, fueron incautados los tres vehículos y el cargamento, que según los primeros datos estaría compuesto por 41 cajas de 50 brezas de cigarrillos y otras 10 brezas sueltas . Los dos ocupantes de la Hilux fueron demorados.

Persecución y secuestro en Chaco.

Por disposición de la Fiscalía Federal , las actuaciones quedaron a cargo de Gendarmería Nacional Argentina . Además, se aguardan pericias sobre los vehículos secuestrados para determinar si registran pedido de secuestro, mientras la investigación continúa para establecer el origen y destino del cargamento.