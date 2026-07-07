Persecución, autos abandonados y 41 cajas de cigarrillos de contrabando cerca del Bermejo

Tres vehículos fueron secuestrados tras un operativo cerrojo en la zona de Colonia Campo Sabina. Dos hombres de Formosa quedaron demorados y la causa pasó a la Justicia Federal.
Un operativo policial en caminos rurales del departamento General San Martín terminó con el secuestro de tres vehículos y una importante cantidad de cigarrillos de contrabando , luego de una persecución iniciada a partir de una alerta enviada por la División Drogas Peligrosas de Formosa .
Según informaron fuentes policiales, el aviso advertía sobre la circulación de vehículos sospechosos por caminos vecinales de Colonia Campo Sabina , con dirección a la ribera del río Bermejo . Con esos datos, agentes de la Dirección de Zona Interior de General San Martín montaron controles en distintos puntos de la zona.
Durante la siesta, los efectivos divisaron a tres vehículos con características similares a las informadas. Al advertir la presencia policial, los conductores habrían intentado escapar por distintos caminos rurales, por lo que se inició una persecución y un operativo cerrojo con la participación de varias unidades.
Tras un rastrillaje en la zona costera, los agentes hallaron un Toyota Corolla oculto entre los yuyos. El vehículo había sido abandonado y en su interior encontraron una importante cantidad de cajas de cigarrillos marca Rodeo , presuntamente ingresados de contrabando. En los alrededores también localizaron bolsas con más mercadería.
Poco después, personal de Gendarmería Nacional interceptó una Toyota Hilux en la que viajaban dos hombres domiciliados en la ciudad de Formosa . En paralelo, efectivos de la Comisaría de Presidencia Roca y de la Sección Rural Colonia Alcalá hallaron una Volkswagen Amarok abandonada en otro sector.
Como resultado del procedimiento, fueron incautados los tres vehículos y el cargamento, que según los primeros datos estaría compuesto por 41 cajas de 50 brezas de cigarrillos y otras 10 brezas sueltas . Los dos ocupantes de la Hilux fueron demorados.
Por disposición de la Fiscalía Federal , las actuaciones quedaron a cargo de Gendarmería Nacional Argentina . Además, se aguardan pericias sobre los vehículos secuestrados para determinar si registran pedido de secuestro, mientras la investigación continúa para establecer el origen y destino del cargamento.