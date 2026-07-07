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Persecución, autos abandonados y 41 cajas de cigarrillos de contrabando cerca del Bermejo

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Tres vehículos fueron secuestrados tras un operativo cerrojo en la zona de Colonia Campo Sabina. Dos hombres de Formosa quedaron demorados y la causa pasó a la Justicia Federal.

Un operativo policial en caminos rurales del departamento General San Martín  terminó con el secuestro de tres vehículos  y una importante cantidad de cigarrillos de contrabando  , luego de una persecución iniciada a partir de una alerta enviada por la División Drogas Peligrosas de Formosa  .

Según informaron fuentes policiales, el aviso advertía sobre la circulación de vehículos sospechosos por caminos vecinales de Colonia Campo Sabina  , con dirección a la ribera del río Bermejo  . Con esos datos, agentes de la Dirección de Zona Interior de General San Martín montaron controles en distintos puntos de la zona.

Persecución y secuestro en Chaco.

Durante la siesta, los efectivos divisaron a tres vehículos con características similares a las informadas. Al advertir la presencia policial, los conductores habrían intentado escapar por distintos caminos rurales, por lo que se inició una persecución y un operativo cerrojo  con la participación de varias unidades.

Tras un rastrillaje en la zona costera, los agentes hallaron un Toyota Corolla  oculto entre los yuyos. El vehículo había sido abandonado y en su interior encontraron una importante cantidad de cajas de cigarrillos marca Rodeo  , presuntamente ingresados de contrabando. En los alrededores también localizaron bolsas con más mercadería.

Persecución y secuestro en Chaco.

Poco después, personal de Gendarmería Nacional  interceptó una Toyota Hilux  en la que viajaban dos hombres domiciliados en la ciudad de Formosa  . En paralelo, efectivos de la Comisaría de Presidencia Roca  y de la Sección Rural Colonia Alcalá  hallaron una Volkswagen Amarok  abandonada en otro sector.

Como resultado del procedimiento, fueron incautados los tres vehículos y el cargamento, que según los primeros datos estaría compuesto por 41 cajas de 50 brezas de cigarrillos y otras 10 brezas sueltas  . Los dos ocupantes de la Hilux fueron demorados.

Persecución y secuestro en Chaco.

Por disposición de la Fiscalía Federal  , las actuaciones quedaron a cargo de Gendarmería Nacional Argentina  . Además, se aguardan pericias sobre los vehículos secuestrados para determinar si registran pedido de secuestro, mientras la investigación continúa para establecer el origen y destino del cargamento.

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