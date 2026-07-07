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Caso Axel González: pidieron sobreseer al amigo que lo vio antes de desaparecer

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La Fiscalía pidió el sobreseimiento de Ariel Esteban Lázaro, conocido como “Pavita”, en la causa que investiga la desaparición de Axel Alejandro González, el joven que fue visto por última vez durante la madrugada del 17 de mayo en Fontana.

El planteo, que todavía debe ser resuelto por la Justicia, marca un nuevo movimiento dentro de una investigación que comenzó con varias hipótesis abiertas y que aún busca determinar qué ocurrió con Axel después de aquella noche en el barrio Anunciación.

Según información a la que accedió Libertad, el Ministerio Público sostuvo que no existen elementos suficientes para mantener la imputación contra Lázaro. Por el contrario, la Fiscalía habría valorado que sus dichos fueron respaldados por otros testimonios y por parte de la reconstrucción de los momentos previos a la desaparición.

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