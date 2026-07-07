Vargas presentó en escuelas de Barranqueras el proyecto “Una carta para un héroe” rumbo a la Bienal 2026

El diputado provincial recorrió instituciones educativas de Barranqueras para presentar el proyecto “Una carta para un héroe: los estudiantes del Chaco escriben a los Veteranos de Guerra de Malvinas”, una propuesta educativa impulsada junto a “Hijos de Veteranos de Guerra de Malvinas” y el “Espacio Malvinas Nuestra Historia Viva”, que invita a la comunidad educativa y en general a rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional.

La iniciativa está dirigida a todos los estudiantes de la provincia del Chaco, a partir de cuarto grado de Educación Primaria, estudiantes de Educación Secundaria en todas sus modalidades y docentes interesados en desarrollar la propuesta pedagógica dentro de sus espacios curriculares. Los participantes podrán expresar sus sentimientos y reflexiones mediante una carta, un poema, un mensaje, un dibujo o cualquier otra producción artística.

Durante las visitas a las escuelas, Vargas convocó a docentes y alumnos a sumarse a esta propuesta, que tendrá uno de sus momentos centrales durante la Bienal Internacional de Escultura 2026. Allí, en el stand del Poder Legislativo del Chaco, se instalará una urna para que los estudiantes que recorran la muestra puedan depositar sus producciones.

El proyecto busca fortalecer la memoria colectiva, promover el reconocimiento permanente a los veteranos de Guerra de Malvinas y afianzar valores como la identidad nacional, la soberanía y el compromiso ciudadano desde el ámbito educativo.

Una vez finalizada la Bienal, las cartas y trabajos serán entregados a los distintos Centros de Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia, quienes las harán llegar a sus integrantes durante los actos conmemorativos del 2 de abril de 2027.

La consigna de la convocatoria es: “¿Qué le dirías a un veterano de Guerra de Malvinas?”, invitando a los estudiantes a expresar, a través de la escritura o el arte, su reconocimiento y gratitud hacia los héroes de Malvinas.