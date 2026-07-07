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La predicción de Mhoni Vidente para el partido de la Selección argentina contra Egipto

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La reconocida astróloga compartió su pronóstico en la previa del duelo de octavos de final que la Albiceleste jugará en Atlanta.

En la previa del partido de octavos de final entre la Selección argentina y Egipto, Mhoni Vidente volvió a referirse al Mundial 2026 y compartió su predicción para el encuentro que se jugará hoy en Atlanta.

La reconocida astróloga publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que la Albiceleste se impondrá ante el conjunto africano.

“Argentina gana contra Egipto”, afirmó Mhoni en el mensaje que subió en las últimas horas en su cuenta oficial de Instagram.

La Selección juega este martes ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)
La Selección juega este martes ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará hoy desde las 13 (horario de la Argentina) por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

El ganador del encuentro enfrentará en la siguiente ronda a Colombia o Suiza, que chocarán en el siguiente turno

Cabe recordar que la Argentina llega a esta instancia después de eliminar el viernes pasado a Cabo Verde en el alargue.

Con este partido frente a Egipto, la Selección buscará seguir avanzando y meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.

Las predicciones de Mhoni Vidente para los partidos de hoy

Además de hablar del partido de la Argentina frente a Egipto, Mhoni Vidente también dio sus predicciones sobre Colombia y Suiza que jugarán hoy en Vancouver.

“La carta del Sol me dice que Colombia gana contra Suiza, sigue trayendo esa buena suerte”, vaticinó la reconocida astróloga en el video que publicó en su Instagram.

Mhoni Vidente aseguró que Colombia le ganará a Suiza este martes en Vancouver. (Foto: AP/Ed Zurga)
Mhoni Vidente aseguró que Colombia le ganará a Suiza este martes en Vancouver. (Foto: AP/Ed Zurga)

Ya están en cuartos Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra.

Los cruces confirmados son Francia-Marruecos, España-Bélgica y Noruega-Inglaterra, mientras que el ganador de Argentina-Egipto jugará contra el vencedor de Suiza-Colombia.

Qué dijo Lionel Scaloni antes del partido de la Argentina

En la previa del duelo ante Egipto, Scaloni fue consultado por la designación arbitral para el encuentro que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El DT ya sabía que el árbitro principal será el francés François Letexier, pero se sorprendió al enterarse, en plena conferencia, de que el encargado del VAR también será de Francia.

se mostró sorprendido al conocer que el encargado del VAR también será del mismo país que el árbitro principal. (Foto: Reuters)
se mostró sorprendido al conocer que el encargado del VAR también será del mismo país que el árbitro principal. (Foto: Reuters)

“¿Los árbitros de Francia? Me enteré por Nico que me lo decía cuando venía acá. Es algo de bar, discusión de bar de café. Ah, ¿el VAR también es francés? Ah bueno. No pasa nada”, respondió entre risas.

Luego recordó un planteo que le había hecho tiempo atrás a la FIFA sobre este tipo de designaciones.

“¿Sabés por qué te pregunté si el VAR es francés? Lo que le dije a la FIFA una vez es que si los tres o cuatro árbitros de campo son de un país, sería bueno que los de arriba sean del mismo país también porque si no, no interpretan igual las jugadas. Si son todos franceses, perfecto, no me cambia”, explicó.

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