La biología dice que las personas que bostezan cuando ven hacerlo a otra no sólo tienen sueño

Un bostezo puede desencadenar otro en cuestión de segundos. Basta con ver a alguien abrir la boca, escuchar el sonido característico o incluso leer sobre el tema para sentir un impulso casi irresistible de imitar ese gesto.

Lejos de ser una simple coincidencia, la biología lleva décadas estudiando este fenómeno conocido como “bostezo contagioso”, que ayuda a comprender cómo funciona el cerebro social y por qué algunas personas son más susceptibles que otras.

Uno de los mayores referentes en este campo fue el biólogo y neurocientífico Robert R. Provine, quien dedicó buena parte de su carrera a investigar este comportamiento. En uno de sus trabajos más citados concluyó que el bostezo observado es un estímulo muy potente para provocar otro. Incluso demostró que pensar o leer sobre bostezar también puede desencadenarlo, algo que probablemente muchos lectores estén experimentando mientras avanzan en esta nota.

Provine resumía esta idea con una frase que se volvió célebre entre los especialistas: “Los bostezos observados visualmente son potentes estímulos liberadores del bostezo” (“Visually observed yawns were potent yawn-releasing stimuli“). Sus investigaciones mostraron que este comportamiento no depende únicamente del cansancio, sino que forma parte de un patrón biológico profundamente arraigado.

Un mecanismo que va más allá del cansancio

Durante mucho tiempo se creyó que bostezar servía únicamente para aumentar el oxígeno en la sangre o combatir el sueño. Sin embargo, la evidencia acumulada durante las últimas décadas sugiere que el bostezo cumple funciones mucho más complejas relacionadas con la regulación del cerebro, la atención y la interacción social.

Los estudios muestran que el bostezo contagioso aparece en especies con capacidades sociales desarrolladas, como los seres humanos, los chimpancés, algunos monos, los lobos e incluso los perros. Esta distribución llevó a los biólogos a pensar que el fenómeno podría haber evolucionado como una herramienta para sincronizar el comportamiento dentro de un grupo.

Es un mecanismo que se activa en el cerebro (Foto: Gemini).

El primatólogo Frans de Waal fue uno de los investigadores que impulsó la relación entre el bostezo contagioso y la empatía. Sus trabajos sobre comportamiento social en primates sugieren que este tipo de respuestas automáticas forman parte de los mecanismos que permiten comprender y compartir los estados emocionales de otros individuos.

¿Por qué algunas personas se contagian más que otras?

No todas las personas reaccionan igual frente a un bostezo ajeno. Las investigaciones muestran que existen diferencias individuales importantes y que factores como la atención prestada al otro, el vínculo social e incluso algunos rasgos cognitivos pueden influir en la probabilidad de contagiarse.

En una revisión publicada en Adaptive Human Behavior and Physiology, los investigadores Rohan Kapitány y Mark Nielsen explican que el bostezo contagioso parece estar asociado a procesos de cognición social más que a un simple reflejo automático. También remarcan que la respuesta suele ser más frecuente entre familiares y personas con vínculos estrechos que entre desconocidos.

Por su parte, Provine sostenía que estudiar el bostezo constituye una forma sencilla de analizar mecanismos mucho más complejos del cerebro. En uno de sus artículos afirmó que “el bostezo contagioso y la risa contagiosa ofrecen un enfoque conveniente y no invasivo” para investigar fenómenos relacionados con la imitación y el comportamiento social.