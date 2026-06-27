¿Hay que hacerse autoexámenes vaginales como los de mama? Esto dicen los ginecólogos

El autoexamen mensual de mamas es una rutina que la mayoría de las personas conoce y que distintas guías médicas recomiendan como medida preventiva: ayuda a detectar bultos o cambios a tiempo y a consultar antes con el médico. Frente a esa costumbre instalada, surge una pregunta lógica: ¿debería existir una práctica equivalente para la vagina?

Una búsqueda rápida en internet ofrece todo tipo de instrucciones sobre cómo “conocer” la propia vagina para detectar cambios.

Algunas personas, de hecho, ya incorporan esta rutina a sus cuidados entre consultas ginecológicas, ya sea para chequear que un dispositivo intrauterino siga en su lugar o simplemente para familiarizarse con su propia anatomía y detectar cualquier anomalía a tiempo.

Por qué no es lo mismo que un autoexamen de mama

Consultada sobre el tema, la doctora Karyn Eilber, profesora de urología y ginecología obstétrica en el Centro Médico Cedars-Sinai, fue clara: “En general, un autoexamen vaginal interno no es necesario”.

La diferencia con el caso de las mamas tiene una explicación concreta. “Se recomienda la autoexploración mamaria porque muchos cánceres de mama se detectan de esa manera”, explicó la especialista.

El control ginecológico regular sigue siendo la herramienta más confiable para la prevención.(Foto: Adobe Stock)

Con la vagina, la lógica no se traslada de la misma forma. “Es muy difícil para una mujer realizarse una autoexploración vaginal completa porque el canal vaginal suele ser más largo de lo que cualquier mujer puede alcanzar, y solo se puede ver la entrada de la vagina”, detalló Eilber. Además, aclaró un punto que suele generar confusión: ni el VPH ni la mayoría de las infecciones de transmisión sexual se detectan mediante un autoexamen, ya que el VPH no produce un bulto palpable a menos que ya haya avanzado hacia un cáncer de cuello uterino con tumor formado.

A esto se suma otro riesgo, menos médico y más psicológico: encontrar algo que parece sospechoso sin saber interpretarlo puede generar una preocupación innecesaria. “La mejor manera de cuidar la salud vaginal es acudir al ginecólogo con regularidad”, remarcó la especialista.

Cuándo sí puede tener sentido un autoexamen

Aunque no se trata de una práctica con valor diagnóstico, hay situaciones puntuales donde un autoexamen puede ser útil como complemento de la consulta médica, no como reemplazo. Eilber mencionó el caso de quienes sienten dolor y necesitan identificar con precisión la ubicación exacta para describírsela mejor al médico, o la sensación de que “algo se sale” de la vagina, una situación frecuente después del parto y vinculada a un descenso de la vejiga.

La doctora Christina Pardo, directora del servicio de salud femenina en Weill Cornell Medicine y NewYork-Presbyterian, agregó otras instancias donde el autoexamen puede tener sentido:

comprobar que los hilos de un DIU sigan en su posición correcta —algo que se nota si los hilos se sienten más cortos, más largos o directamente ausentes—,

la inserción de medicamentos vaginales como estrógenos locales o dispositivos anticonceptivos,

la autoexploración vulvar externa para detectar cambios en la piel en personas con mayor riesgo de afecciones vulvares,

y la toma de muestras vaginales cuando el propio médico lo indica.

Y si aparece un bulto, ¿hay que alarmarse?

Según explicó Eilber, la mayoría de los hallazgos durante un autoexamen no son motivo de preocupación: “Por lo general, cualquier bulto blando, como el que se sentiría si estuviera lleno de líquido, es un quiste vaginal que no es motivo de preocupación”, dijo.

Sin embargo, la doctora Pardo fue precisa sobre las señales de alarma reales: “Bultos duros, irregulares, fijos, de rápido crecimiento o asociados con sangrado o dolor” deben evaluarse de inmediato. Y aclaró un punto importante: “Si bien muchos bultos son benignos, cualquier protuberancia nueva debe ser evaluada por un médico para determinar la causa y si se necesita tratamiento”, momento en el que probablemente se sume una ecografía u otro estudio de imagen.

El verdadero pilar de la prevención sigue siendo otro

Más allá del debate sobre el autoexamen, la prevención más efectiva del cáncer de cuello uterino pasa por otro lado: los controles ginecológicos periódicos. Las edades de inicio varían levemente según la guía que se consulte, pero el mensaje de fondo es el mismo: ni el autoexamen ni ninguna práctica casera reemplazan el control profesional regular, que sigue siendo la herramienta más confiable para detectar a tiempo cualquier problema.