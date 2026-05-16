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Tragedia en Ruta 16: falleció un policía en un siniestro vial en Machagai

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Un efectivo policial murió este sábado por la mañana tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 16, en cercanías a la localidad de Machagai. La víctima conducía una motocicleta que terminó impactando contra una camioneta en circunstancias que aún se investigan.

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 148 y tuvo como protagonistas a una camioneta y una motocicleta, vehículo en el que circulaba el efectivo policial.

Tras el impacto, personal policial y equipos especializados trabajaron en la zona para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito en el sector. También intervino el gabinete científico junto con personal de medicina legal.

La víctima fatal prestaba servicios en la División Operaciones Drogas Interior de Presidencia Roque Sáenz Peña y su deceso produjo a causa de politraumatismos severos y un traumatismo de cráneo grave.

Finalmente las autoridades secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación. La fiscalía interviniente dispuso posteriormente la entrega del cuerpo a los familiares para los fines póstumos.

 

 

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