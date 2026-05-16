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Opinión

LA CASTA LIBERTARIA Y EL LUJO EXHIBIDO

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En pleno discurso de ajuste, recorte del Estado y “casta enemiga”, crecen las contradicciones dentro del propio espacio libertario. Distintos señalamientos públicos apuntan a dirigentes vinculados al oficialismo por el uso de vehículos de alta gama, residencias en barrios privados y niveles de gasto difíciles de compatibilizar con los ingresos declarados. Entre los casos que circulan en el debate mediático aparece la Tesla Cybertruck asociada al diputado Manuel Quintar y las propiedades atribuidas a los Adorni, lo que reaviva la discusión sobre el discurso anticasta.

Mientras se exige sacrificio a trabajadores, jubilados y provincias, el lujo expuesto en sectores del poder político genera indignación social y erosiona la narrativa oficial. La distancia entre el ajuste aplicado abajo y el confort arriba se vuelve cada vez más visible y alimenta la crisis de credibilidad del modelo libertario

RADIO CLAN FM

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