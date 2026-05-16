En la gestión Zdero los periodistas críticos estarían con libertad condicional?

Carta abierta del Dr. Sinkovich Mladen Ignacio tras la detención arbitraria del periodista que le habría preguntado al gobernador radical sobre la situación irregular del servicio de agua potable, en la misma semana que iniciaron una querella criminal contra Roberto Espinoza.

Aquellos “hijos de la Democracia” que nacimos pasado el año 83’, jamás pensaríamos que un gobierno provincial podría volver a aquella autoritaria práctica de encarcelar o perseguir a periodistas por realizar su noble trabajo: preguntar a las Autoridades públicas e informar a la sociedad.

💸 Mientras existen medios periodísticos que recibirían multimillonarias pautas públicas para decir que “todo está bien”, en una gestión política que improvisa a mansalva, los que se atrevan a ejercer el verdadero rol del periodismo, se arriesgarían a perderlo todo, incluso su libertad.

1️⃣ Fernando Ojeda – TV Local: Demorado luego de preguntarle al gobernador por la situación irregular del agua potable en una localidad del interior.

2️⃣ Roberto Espinoza – Radio Independencia: Le iniciaron una Querella Criminal luego de realizar publicaciones en su perfil personal de Facebook.

En la misma semana, el mismo patrón: silenciar a los que critican a la gestión que arrasa con los derechos de los ciudadanos chaqueños.

❌ Con voces rebeldes como las de estos periodistas, el gobierno actual no podría seguir adelante con los lapidarios “logros” de su gestión:

1.- Dejar sin medicamentos y tratamientos médicos a los afiliados del INSSSEP, que toda la vida contribuyeron a la Obra Social.

2.- Quitar la Cláusula Gatillo, dejando a miles de docentes en situación de indigencia.

3.- Aniquilar el Fondo Estímulo Productivo, fijado por Ley Nº 2398-I, recortando el 80% de los ingresos mensuales de 600 familias.

4.- Negar el agua potable y alimentos a las Comunidades Indígenas, incumpliendo con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que podría acarrear responsabilidad al país.

5.- Frenar los aumentos de sueldos a los empleados públicos, ahogándolos financieramente.

6.- Asfixiar al Sector Privado, al punto que cerró el Hotel más emblemático de la provincia.

7.- Aumentar la luz (SECHEEP) y el agua (SAMEEP) a sumas impagables.

‼️ Esta actitud gubernamental desplegada contra el Periodismo no es novedosa. Anteriormente, la gestión de Leandro Zdero habría amedrentado a cuatro Jueces Provinciales:

I.- Juez Sinkovich: Obligado a renunciar por el Gobierno radical luego de que le dieran curso a una disparatada denuncia realizada por Diputados oficialistas. Su pecado mortal fue obligarle al Poder Ejecutivo a que otorgue agua potable y alimentos a los Pueblos Indígenas. Sí, en el Siglo XXI.

II.- Jueza Fernández: Amedrentada y atacada en medios oficialistas. El Ministro de Desarrollo Social publicó fotos en sus redes sociales.

III.- Juez Flores: Cuestionado públicamente por asegurar el Acceso a la Educación de niños Wichi. La Ministra de Educación y una Intendenta lo criticaron poniendo en duda su Decisión.

IV.- Juez Bosch: Antes de tomar una decisión respecto a la Acción de Amparo sobre el Ministerio de la Producción, recibió un claro mensaje de un ladero del gobierno. Si te animas a fallar en contra nuestra, FUISTE.

Que mal vivíamos en aquellos años donde podíamos decir lo que se nos ocurriera de quienes gobernaban, mientras que ahora esa misma acción podría ubicarnos tras las rejas de una Comisaría, sin haber cometido ningún delito.

Ayer venían por los Jueces.

Hoy vienen por los Periodistas.

Pero mañana vendrán por todos nosotros.

✨ No intento cambiar el rumbo de un gobierno que le ladra a todo lo que se le pone en frente, pero sí deseo que pronto volvamos a ser una Provincia donde las palabras “Democracia” y “República” dejen de ser un antojo de aquellos soñadores como yo.

Con valentía. Dr. Sinkovich M. Ignacio.-