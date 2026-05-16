Hallaron en Buenos Aires al niño chaqueño que había sido llevado por su madre de manera irregular

Una mujer de 35 años y su hijo de 4 fueron localizados este sábado en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, luego de un amplio operativo de búsqueda desplegado entre fuerzas provinciales y federales, en el marco de una causa por “Supuesta Desaparición de Persona”.

El caso se activó tras la denuncia correspondiente, lo que derivó en la puesta en marcha del Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sis.Pro.Bus.), con intervención de la División Búsqueda de Personas de la Policía del Chaco, la Comisaría de Chorotis y el Equipo Fiscal N° 3 de Villa Ángela.

Desde el inicio de la investigación, los efectivos realizaron tareas de seguimiento, análisis de información y entrecruzamiento de datos que permitieron establecer una posible salida de la provincia en un transporte de larga distancia con destino a Buenos Aires.

A partir de esa pista, se articuló un trabajo conjunto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU), ampliando el radio de búsqueda y coordinando acciones con fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Con el avance de la investigación, se logró ubicar a la mujer y al menor en un domicilio de un familiar en la localidad de Moreno. En ese punto intervino personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, en coordinación con la Justicia.

Posteriormente, por disposición del fiscal interviniente, se ordenaron medidas judiciales sobre la situación de la mujer, incluyendo la prisión domiciliaria, mientras que el niño quedó bajo resguardo y guarda provisoria de un familiar directo, con intervención de los organismos competentes.

Finalmente, al confirmarse la localización y protección de ambos, la Justicia dispuso la desactivación formal del protocolo de búsqueda.