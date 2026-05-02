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Rescataron a una mujer que estuvo dos meses cautiva en un taller clandestino en Mataderos: detuvieron al dueño

La víctima, de 53 años, pidió ayuda desde una reja y fue liberada por la Policía.

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La Policía de la Ciudad rescató a una mujer de 53 años que estuvo dos meses cautiva en un taller clandestino del barrio porteño de Mataderos.

Todo comenzó cuando los vecinos de la calle San Pedro al 5700 escucharon los gritos de auxilio de la víctima, que pedía ayuda desesperada desde detrás de una reja. De inmediato, llamaron al 911 y los efectivos llegaron al lugar.

Al ingresar a la casa, los policías encontraron a la mujer en un estado de ataque de nervios. Según declaró, la obligaban a trabajar en un taller de costura y a vender la mercadería en la feria La Salada de Lomas de Zamora.

El operativo y la detención del responsable

Dentro del domicilio, los efectivos hallaron gran cantidad de prendas de vestir, camperas, chalecos, máquinas de coser, mesas de corte, moldes, rollos de telas, hilados y anotaciones. Todo indicaba que allí funcionaba un taller textil ilegal.

En el lugar funcionaba un taller clandestino. (Foto: captura de video Policái de la Ciudad).
En el lugar funcionaba un taller clandestino. (Foto: captura de video Policái de la Ciudad).

En medio del procedimiento, el dueño de la vivienda, un ciudadano boliviano de 66 años, intentó evadir a la policía, pero fue rápidamente detenido.

Asistencia a la víctima y trabajo de la División Trata de Personas

En el lugar intervino personal de la División Trata de Personas, que se encargó de asistir a la mujer, resguardar su integridad y brindarle asistencia psicológica tras el calvario vivido.

El caso quedó en manos de la Justicia, que investiga la red de explotación detrás de este taller clandestino y el tiempo que la víctima permaneció privada de su libertad.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 12, a cargo de Julián Ercolini, Secretaría 23 de la doctora Cavallero, dispuso el arresto del imputado, el secuestro de los elementos encontrados en el taller y la intervención a la División Investigaciones Comunales 9.

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