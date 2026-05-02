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La psicología afirma que los jubilados que aprenden algo nuevo cada semana envejecen mejor

Incorporar pequeños desafíos mentales de forma regular puede mejorar la memoria, el estado de ánimo y la calidad de vida en la vejez.

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Durante años se pensó que la jubilación era sinónimo de descanso absoluto. Sin embargo, desde la Psicología advierten que mantener la mente activa es clave para envejecer mejor.

Distintos estudios señalan que las personas mayores que incorporan el hábito de aprender algo nuevo cada semana muestran mejores niveles de bienestar en comparación con quienes adoptan rutinas más pasivas.

Por qué aprender estimula el cerebro

El aprendizaje constante activa procesos vinculados a la memoria, la atención y la resolución de problemas. Esto ayuda a mantener el cerebro en funcionamiento y favorece lo que se conoce como neuroplasticidad, es decir, la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales incluso en edades avanzadas.

Además, enfrentarse a desafíos nuevos rompe con la rutina y genera una sensación de logro que impacta directamente en el estado emocional.

Aprender algo nuevo cada semana mejora el envejecimiento en jubilados, según la psicología (Foto: Adobe Stock).
Aprender algo nuevo cada semana mejora el envejecimiento en jubilados, según la psicología (Foto: Adobe Stock).

Los beneficios de aprender en la jubilación

Incorporar pequeños aprendizajes de forma regular puede generar múltiples efectos positivos:

  • Mejora la memoria y la concentración
  • Reduce el riesgo de deterioro cognitivo
  • Aumenta la motivación diaria
  • Favorece la autoestima
  • Ayuda a combatir el aburrimiento y la soledad

No se trata de grandes cambios, sino de sostener una actitud activa frente a la vida.

Qué tipo de actividades suman más

Los especialistas coinciden en que lo importante no es la dificultad, sino la novedad y la constancia. Algunas opciones accesibles pueden ser:

  • Aprender un idioma
  • Cocinar recetas nuevas
  • Tomar clases de música o arte
  • Usar herramientas digitales
  • Leer sobre temas desconocidos

Lo fundamental es que la actividad implique un desafío mental, por más simple que parezca.

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