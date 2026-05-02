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Chaco: un hombre tomó de rehén a su hijo de tres años, amenazó a su pareja y terminó preso

La mujer denunció que no era la primera vez que lo hacía. El menor fue rescatado por la policía.

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Un episodio de violencia familiar se vivió durante el feriado de este viernes 1 de mayo en Resistencia, Chaco. Un hombre tomó de rehén a su hijo de tres años y amenazó a su pareja y mamá del nene.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 19 en una casa ubicada en la calle León Zorrilla. La policía llegó al lugar alertada por el pedido de auxilio de la mujer que estaba preocupada por el bienestar de su hijo.

De acuerdo con la información publicada por Diario Norte, el hombre se había encerrado dentro del domicilio con el menor y se negaba a permitir el ingreso de otros familiares.

El personal policial de la Comisaría Octava Metropolitana de Resistencia realizó un operativo que le permitió entrar a la casa y rescatar al nene. Fuentes policiales informaron que el acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

Intervino en el caso el personal de la Comisaría Octava Metropolitana de Resistencia. (Foto: Google Street View)
Intervino en el caso el personal de la Comisaría Octava Metropolitana de Resistencia. (Foto: Google Street View)

El hombre fue detenido por los agentes y el chico entregado a su mamá. Después de que la policía controlara la situación, la mujer hizo la denuncia formal ante las autoridades.

Según declaró, su pareja ejercía violencia verbal de manera frecuente y no era la primera vez que tenía una conducta de ese estilo; dijo que reiteradas veces la mantuvo encerrada junto a sus hijos sin permitirles salir del domicilio.

En el caso intervino la Fiscalía de Género en turno, quien ordenó la detención del hombre y la notificación de su implicación por “supuesta privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género”.

Mientras avanza la investigación, la justicia trabaja para garantizar las medidas de protección correspondientes para preservar el bienestar de la mujer y los menores involucrados en el hecho.

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