Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

Las definiciones llegaron tras la reunión de los jefes de los bloques con la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Este miércoles comenzará el debate en comisión, mientras que en Diputados el Gobierno aspira a lograr la media sanción.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, acordó con los jefes de los bloques los pasos a seguir para debatir el proyecto de la reforma laboral en comisiones y luego tratarla junto al Presupuesto 2026. El cronograma se alcanzó luego de una reunión de labor parlamentaria, que se llevó a cabo este martes.

Durante el cónclave, se determinó el cronograma a seguir para el tratamiento de la iniciativa, que resulta fundamental para el Gobierno de Javier Milei. El primer paso, según pudo averiguar C5N, es la conformación de las comisiones para iniciar el tratamiento de este proyecto y la modificación a la Ley de Glaciares, que ingresó a la Cámara alta en las últimas horas.

La intención del oficialismo es obtener dictamen de comisión sobre la reforma laboral el viernes, lo que abrirá la posibilidad de sesionar en el recinto el viernes 26 de diciembre para tratar las modificaciones en las reglamentaciones laborales y también la “ley de leyes”.

Cabe destacar que el Presupuesto 2026 se tratará este miércoles en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, podrá girar hacia el Senado, ya que el reglamento establece que tienen que pasar 7 días entre dictamen y sesión, sino se necesitan dos tercios de los votos.