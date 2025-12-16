Mayans busca bloquear una jugada de Bullrich para sacar la reforma laboral

José Mayans encontró un argumento para estropearle los planes al gobierno con la reforma laboral, en medio de las versiones acerca de que el oficialismo ya tendría los votos para aprobarla. El jefe de la bancada peronista llegó al Senado este martes convencido de que la intención de los libertarios de conformar las comisiones en una simple reunión de labor parlamentaria contradice el artículo 14 del reglamento de la Cámara Alta.

En efecto, ese fragmento dice: “En su primera sesión el Senado, por sí, o delegando esta facultad en el presidente, nombra o integra las comisiones permanentes a que se refiere el artículo 60”.

Patricia Bullrich había puesto quinta a fondo, con temeridad, por las presiones de Karina Milei para que el proyecto de la Casa Rosada obtuviera media sanción antes o después de Navidad, tal como informó LPO. Su objetivo era que se conforme este martes la comisión de Trabajo, después de una reunión de labor parlamentaria.

Por eso, un libertario afirmaba el lunes por la noche que el plan consistía en que todo se resolvería con Victoria Villarruel y los presidentes de los bloques “en reunión de labor”, para luego pasar a un tratamiento intensivo los días miércoles, jueves y viernes. “Queremos sesionar el sábado”, amenazaba el senador.

Fuentes parlamentarias comentaron a LPO que Bullrich habría llamado por teléfono a Villarruel más de una vez en los últimos días, acaso para encontrar una salida en el laberinto político en el que quedó metida. “En el Senado se funden cafeteras y se gastan almohadones, hay que sentarse y charlar, no hay una escribanía”, dijeron cerca de la Vicepresidenta.

La perspectiva coincide con la de un senador aliado. “Karina le encargó que saque la reforma y ella cree que va a llevar el Senado a empujones pero ya le explicamos que acá no funciona así”, planteó.

Si Mayans logra empantanar los planes del oficialismo, Bullrich tendrá que juntar el quórum para una sesión en la que se conformen las comisiones o se delegue esa tarea en Villarruel. Ese paso demoraría el itinerario imaginado por los libertarios, tal vez, una semana y complicaría el trabajo legislativo en la previa de Nochebuena.

En caso que la titular del bloque de LLA pretenda ir directamente al recinto para llevarse la media sanción de la reforma, tendría que buscar los dos tercios, una empresa todavía más difícil.

De todas formas, tampoco es seguro que prevalezca el reglamentarismo oportuno de Mayans, aunque sus argumentos puedan servir de insumo para impugnar lo actuado en sede judicial, una alternativa que evalúan los gremios. Ese camino sería similar al desenlace que podrían tener las objeciones de Carolina Moisés en el Senado y Guillermo Michel en Diputados, acerca de la ilegalidad de meter un proyecto con capítulos tributarios eludiendo a la Cámara Baja como cámara de origen.