El gobierno ya tiene dictamen del Presupuesto que elimina el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad

El gobierno logró este martes dictaminar el proyecto de presupuesto con las firmas de los legisladores de Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Hugo Passalacqua, además de los representantes del PRO, el MID y la UCR. Ese acompañamiento, aclararon, se realizó “en disidencia” pero sirvió para que el oficialismo alcance el sustento necesario para llegar a sesionar este miércoles.

Como informó LPO, Martín Menem dispuso la integración de la comisión asegurándose una holgada mayoría, lubricada por el envío de ATN a las provincias de los peronistas enfrentados con Cristina Kirchner y los aliados que contribuyeron con Javier Milei desde el inicio de su gestión.

Con esos respaldos, más los 20 diputados propios que el riojano metió en la comisión, el dictamen de mayoría cosechó 28 firmas, mientras que Fuerza Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas y el interbloque Unidos, que abarca Provincias Unidas, pichettistas y radicales que se fueron de la bancada de la UCR, elaboraron un tercero con tres rúbricas.

El proyecto del gobierno incorporó un artículo que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, dos normas que el Presidente vetó pero la oposición logró insistir con dos tercios en ambas cámaras. La letra de la ley recién se conoció este martes y causó la furia de los opositores más férreos, desde la izquierda hasta el peronismo, y una moderada objeción de parte de otros espacios, como la UCR, que adelantaron que votarían a favor del presupuesto en general y en contra del artículo polémico en particular.

Milei elige a los gobernadores peronistas como aliados para sacar el presupuesto

Los diputados Fernando De Andreis y Daiana Fernández Molero, por su parte, introdujeron un reclamo explícito por los montos adeudados del gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación, según fallo de la Corte. Jorge Macri exige que se garantice el pago de 274000 millones de pesos pero la Casa Rosada viene incumpliendo la definición del máximo tribunal.

El jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, expuso que el dictamen de su bloque incorporaba las tres leyes vetadas por Milei, insistidas por el Congreso e incumplidas por el gobierno pero también el régimen de zonas frías, la recomposición de ingresos jubilatorios y la actualización del bono previsional. Además, figura en ese proyecto el FONID y una serie de obras que interesan a los gobernadores, como la infraestructura para el canal Magdalena y el puente Chaco-Corrientes, entre otros temas.

Más allá de que los libertarios estaban sobrados con los apoyos este martes, Fuerza Patria llegó a este punto del año en un claro repliegue, casi abatido por la derrota electoral de octubre. Si bien perdieron la votación en la última sesión para evitar que Menem defina a su criterio la composición de las comisiones, La Libertad Avanza se quedó con 20 integrantes y el peronismo con 18, aún cuando el oficialismo cuenta con 95 diputados en total y Fuerza patria con 93.

La explicación de un legislador kirchnerista fue que los libertarios “usaron el sistema D’Hont como se les cantó”.

Les sacamos dos (a los peronistas) pero le dimos uno a Jalil y otro a Jaldo, con quienes fueron juntos en las elecciones.

Un diputado libertario, en cambio, indicó que el riojano habría conversado con las autoridades del bloque peronista sobre el despojo calculado de su posición en las comisiones. “Les sacamos dos pero le dimos uno a Jalil y otro a Jaldo, con quienes fueron juntos en las elecciones”, dijeron.

La conversación refleja, de mínima, un entendimiento parlamentario entre el oficialismo y la principal fuerza opositora, que al mismo tiempo relega al bloque de Provincias Unidas. “A nosotros nos correspondían cuatro pero nos dieron tres, diciendo que nos mantenían tres en todas las comisiones pese a que en las otras, menos importantes, nos deberían dejar solo dos”, graficó una fuente al tanto de la discusión.