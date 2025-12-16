Bullrich quiere que Aerolíneas les preste los aviones para traer a los senadores a votar la reforma laboral en Navidad

Patricia Bullrich quiere que Aerolíneas Argentinas disponga los aviones para que los senadores puedan volar un día después de Navidad y que estén para votar la reforma laboral la semana que viene.

La ex ministra de Seguridad se llevó un triunfo de prepo, aunque provisorio, con la conformación de las comisiones para darle curso al debate de la reforma laboral y la modificación de la ley de glaciares. La jefa de la bancada libertaria logró despojar al bloque de José Mayans de lugares que le corresponderían según la proporcionalidad derivada de la cantidad de integrantes en cada fuerza y pretende garantizarse la aprobación exprés de los dictámenes.

LPO informó que el formoseño planeaba impugnar la conformación de las comisiones por fuera de lo establecido por el artículo 14 del reglamento del Senado, pero los aliados del gobierno respaldaron la posición de Bullrich. “Cuando ellos eran gobierno, también armaron las comisiones como querían”, dijo una senadora que participó de una reunión previa a la de labor parlamentaria, realizada este martes.

En efecto, la exministra de Seguridad atropelló al peronismo y plantó un cronograma de trabajo para arrancar el trabajo en comisiones este miércoles, hacer desfilar invitados hasta el viernes y emitir dictamen el mismo día. Su plan es llegar con el proyecto al recinto el viernes 26 o el sábado 27 de diciembre, después de Navidad, tal como anticipó LPO.

Para eso, juntó a los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri, el macrista Martín Goerling, el correntino Carlos “Camau” Espínola, la tucumana Beatriz Ávila, la neuquina Julieta Corroza, la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano una hora antes de la reunión con Victoria Villarruel y los representantes del peronismo. La jugada le sirvió para alambrar el lote de 44 legisladores contra el kirchnerismo y desarticular el bloqueo que intentó Mayans.

Mayans busca bloquear una jugada de Bullrich para sacar la reforma laboral

La cuenta da que el interbloque peronista, que contiene al Bloque Justicialista, el Frente Cívico del exgobernador Gerardo Zamora y el armado Convicción Federal, liderado por Fernando Salino, tiene 28 miembros y le corresponderían 6,6 representantes en las comisiones. El redondeo debería ser para arriba pero la política no es matemática.

En ese contexto, Bullrich atropelló y les ofreció solo cinco lugares para la comisión de Presupuesto, compuesta por 17 senadores, y preservó 12 sillas para libertarios y aliados.

Una jugada parecida ensayó la Vicepresidenta, con el consejo y la asistencia del salteño Juan Carlos Romero, en diciembre de 2023. Por eso, más de un peronista deslizó su bronca contra la estrategia de las autoridades del bloque peronista, que sufrió una nueva derrota.

De todos modos, los 44 senadores que se alinearon con Bullrich están lejos de ordenarse con homogeneidad. Por caso, el santacruceño José María Carambia, que estuvo representado en la tertulia de la senadora libertaria por su colega Gadano, ya habría aclarado que pretende una “reunión con el gobierno”. “Ahora habría que tener una conversación con patricia para poder hablar con el gobierno”, habría sido el planteo que le escucharon después de haber prestado su apoyo para poner en marcha la discusión parlamentaria.

Entre los senadores aliados, pesó el horror al vacío antes que la adhesión fervorosa a los planes de Bullrich. “Vamos a discutir, tampoco vamos a votar cualquier cosa”, dijo uno de ellos a LPO.

La gran incógnita es si el oficialismo tiene garantizado el quórum para después de los festejos de Navidad, algo que no todos en el Senado se animan a dar por sentado. “Patricia, si andás medio justa y uno se enferma o no puede viajar o lo que sea, se te cae la sesión”, le habría dicho con generosidad uno de sus interlocutores.

Sin trepidaciones, Bullrich respondió: “Se hablará con Aerolíneas y el gobierno va a arbitrar los medios para que estén todos acá”.

Un senador que conoce el paño no se mostró tan confiado ante la consulta de LPO. “Este gobierno habla con ese tono pero después no pueden garantizar ni un remís desde Campana”, ilustró.