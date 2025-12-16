Ahora el kirchnerismo reconoce la importancia del superávit fiscal como meta

Guillermo Michel, Julia Strada y Agustín Rossi fueron los artífices del proyecto de Fuerza Patria como contrapropuesta a la regla fiscal que promueve Javier Milei, junto con el Presupuesto y la inocencia fiscal. “El proyecto de La Libertad Avanza es una excusa y una estafa: una excusa porque en realidad no es más que un justificativo para mantener la lógica del ajuste permanente mientras desfinancian a las provincias y los más vulnerables y es una estafa porque no es cierto que el gobierno haya sostenido el equilibrio financiero”, dice el primer párrafo del texto.

La novedad con la iniciativa de los tres legisladores opositores aparece cuando desmenuzan su postura en la discusión sobre el aspecto fiscal.

Según sus autores, el peronismo propone “una regla fiscal que sea compatible con el crecimiento económico y la justicia social”. “Para esto se define el equilibrio fiscal en forma intertemporal y estructural, evitando que factores coyunturales generen rigideces excesivas que lleven a la lógica del ajuste permanente como pasa actualmente”, aseguran.

En ese sentido, conciben la herramienta como “un fondo anticíclico que obliga al Estado a ahorrar en momentos de bonanza y a amortiguar los momentos de crisis”.

El debate al interior del kirchnerismo consiste en que para Cristina Kirchner y los economistas con los que comulga el déficit fiscal no es la causa de la inflación. Por eso alegan que, después de la crisis del 2008 por las hipotecas subprime, los países centrales no dudaron en apelar a esa herramienta para sostener el funcionamiento de la economía, una decisión que no en todos los casos ni en todos los lugares derivó en alza de precios generalizada o desbocada.

La aparición de esta mirada puede causar cierto revuelo o provocar el reverdecimiento del debate interno en el kirchnerismo. Michel fue director de Aduanas durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y está más identificado con el peronismo de las provincias que con la dirigencia que rodea a Cristina.

Sin embargo, Strada es una diputada de posturas férreas en defensa del modelo kirchnerista e integra junto a su pareja, Hernán Letcher, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y Rossi fue el histórico jefe de bancada del Frente Para la Victoria, durante la presidencia de Néstor Kirchner y también durante buena parte de los mandatos de Cristina.

El texto de los diputados peronistas señala que “la regla debe ser compatible con la sostenibilidad de la deuda externa”. “No es cierto que las grandes crisis económicas de nuestro país sean sólo de origen fiscal, sino fundamentalmente crisis financieras producto del sobreendeudamiento externo”, plantea, y agrega que “la segunda condición para la estabilidad macroeconómica es ponerle un tope a la deuda en moneda extranjera del Estado Nacional, así como plazos mínimos de permanencia a la entrada y salida de capitales”.