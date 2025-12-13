Crece la presión internacional sobre el régimen de Irán: la UE exigió la liberación de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

El bloque continental recordó el delicado estado de salud de la activista y del de todos los detenidos por ejercer su libertad de expresión

Narges Mohammadi fue arrestada junto a otros activistas durante una ceremonia en homenaje a Khosrow Alikordi en Mashhad, Irán (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo) Narges Mohammadi fue arrestada junto a otros activistas durante una ceremonia en homenaje a Khosrow Alikordi en Mashhad, Irán (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)

La Unión Europea exigió la liberación de la activista iraní Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2023, tras su arresto durante una ceremonia en memoria del abogado Khosrow Alikordi en Mashhad, Irán.

Junto a ella, las fuerzas de seguridad detuvieron a otros defensores de los derechos humanos, según confirmaron fuentes oficiales y organizaciones humanitarias.

Durante el acto conmemorativo celebrado el viernes, la familia de Mohammadi perdió contacto con ella tras la intervención policial. Taghi Rahmani, esposo de la activista y residente en París, comunicó que las autoridades de Mashhad la arrestaron cuando participaba en la ceremonia.

La activista iraní ha pasado la mayor parte de las dos últimas décadas en prisión por su defensa de los derechos humanos (Foto de archivo- EPA) La activista iraní ha pasado la mayor parte de las dos últimas décadas en prisión por su defensa de los derechos humanos (Foto de archivo- EPA)

En el mismo operativo, también fueron detenidos activistas como Sepideh Gholian, informó la Fundación Narges en X.

La represión se desarrolló bajo un fuerte despliegue de seguridad. El Ministerio Fiscal de Mashhad confirmó la detención de 39 personas durante la conmemoración por “alteración del orden público”.

Entre los arrestados se encuentran, además de Mohammadi, el hermano de Alikordi, Javad Alikordi, y la activista Sepidé Qolyan, quienes alentaron a los presentes a corear consignas críticas contra el régimen, según reportó la televisión iraní Iran International.

La Fundación Narges Mohammadi denunció que los arrestos se realizaron mediante “palizas, insultos y obscenidades”, lo que generó alarma entre los familiares y organizaciones de derechos humanos.

Mohammadi enfrenta un delicado cuadro de salud debido a antecedentes de infartos y una intervención quirúrgica de urgencia en 2022 (Reuters) Mohammadi enfrenta un delicado cuadro de salud debido a antecedentes de infartos y una intervención quirúrgica de urgencia en 2022 (Reuters)

Desde el momento de la detención, la familia no ha recibido información sobre el estado de salud, paradero o condiciones de los detenidos, y hasta el presente, ninguno ha tenido acceso a un abogado.

En una declaración oficial, la Unión Europea manifestó su “profunda preocupación” por la detención de Mohammadi y otros activistas en Mashhad.

La Unión Europea expresó su profunda preocupación por la detención de Narges Mohammadi en Irán (Reuters) La Unión Europea expresó su profunda preocupación por la detención de Narges Mohammadi en Irán (Reuters)

Además, el bloque exigió la liberación inmediata de la Nobel iraní, considerando su delicado estado de salud y la de todos los detenidos por ejercer su libertad de expresión. Por otro lado, la UE resaltó el compromiso de Mohammadi con la defensa de la dignidad humana y subrayó la importancia de proteger la libertad de expresión.

Mohammadi fue liberada provisionalmente en diciembre de 2024 tras una solicitud médica avalada por la Fiscalía de Teherán. La activista, presa la mayor parte de las dos últimas décadas, estuvo hospitalizada en octubre debido al deterioro de su salud y ha sufrido varios infartos.

Desde el arresto, la familia de Mohammadi no ha recibido información sobre su estado de salud ni su paradero (EFE) Desde el arresto, la familia de Mohammadi no ha recibido información sobre su estado de salud ni su paradero (EFE)

En 2022, se sometió a una cirugía de urgencia. Familiares y allegados advertían sobre la fragilidad de su situación y el alto riesgo de retorno a prisión.

La detención motivó un rechazo internacional inmediato. La Nobel de la Paz Shirin Ebadi destacó la valentía de Mohammadi y de quienes, según sus palabras, “alzan la voz por la libertad de manera más elocuente y esperanzadora cada día”. También se pronunciaron el Comité Noruego del Nobel y el heredero del trono iraní, Reza Pahlaví.

