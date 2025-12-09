Connect with us

Ni sahumerios ni velas: el ritual que tenés que hacer esta semana para renovar las energías antes de Navidad

Descubrí el paso a paso para transformar tu casa y recibir la Nochebuena con un aire completamente renovado.

A medida que se acerca la Navidad, muchas personas aprovechan los días previos para renovar la energía del hogar. Para quienes creen en estos rituales, este período funciona como un “cierre simbólico” del año y una oportunidad para dejar atrás lo negativo antes de empezar un nuevo ciclo.

Entre las prácticas más recomendadas aparece un método simple, económico y muy efectivo: la limpieza energética con romero, que se sugiere realizar entre el miércoles 10 y el viernes 12 de diciembre.

Por qué el romero es clave para limpiar la energía de tu casa

El romero es una de las plantas más valoradas en la cultura popular argentina por sus supuestas propiedades de protección, purificación y elevación energética. Se cree que ayuda a despejar ambientes cargados, atraer buenas vibras y acompañar procesos de cambio o celebración.

A diferencia de los sahumerios o las velas, que dependen de aromas intensos y a veces artificiales, el romero aporta un perfume fresco, suave y natural. Además de “limpiar”, deja una sensación de bienestar y renovación en toda la casa.

El romero tiene propiedades que ayudan a hacer limpiezas energéticas. (Imagen ilustrativa generada con IA)
Cómo hacer el ritual del romero antes de las fiestas

El procedimiento es muy fácil, ya que solo necesitás una rama de romero:

  1. Conseguí un ramo de romero fresco (puede ser del jardín, de la verdulería o de una dietética).
  2. Abrí puertas y ventanas para que circule el aire y se vayan las energías estancadas.
  3. Recorré la casa pasando el ramo de romero por los ambientes, especialmente en las esquinas, detrás de las puertas y cerca de las ventanas.
  4. Mientras lo hacés, podés pensar en tus deseos para el nuevo año o simplemente pedir que se vaya todo lo negativo.

Al terminar, podés dejar el ramo en un florero con agua o quemar unas ramitas en un recipiente resistente, siempre con cuidado.

