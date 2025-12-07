Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Ideal para el verano: cuál es el árbol que soporta las altas temperaturas y da frutos todo el año

Published

Conocé las características de esta especie y cómo cuidarla durante esta estación.

Durante el verano, son pocos los árboles que pueden adaptarse a las altas temperaturas y dar frutas de buena calidad. Sin embargo, existe uno que supera esas expectativas y es ideal para esta estación del año: el limonero enano.

Esta especie puede plantarse en una maceta por su tamaño y no requiere de espacios grandes para desarrollarse. Se trata de una planta que puede adaptarse a terrazasbalcones patios chicos. Además de decorar y perfumar el ambiente, también produce limones todo el año.

Otra de sus ventajas es que requiere pocos cuidados: solo necesita un lugar con buena luz solarriego regular y un buen drenaje.

Cómo plantar y cuidar tu limonero enano

Para plantar un limonero enano, elegí una maceta grande con buen drenaje. Usá tierra fértil y agregá un poco de compost o abono orgánico cada 20 días.

El limonero enano es el aliado ideal para tu jardín en el verano. (Foto: Adobe Stock)
El limonero enano es el aliado ideal para tu jardín en el verano. (Foto: Adobe Stock)

Colocá el árbol en un lugar que reciba al menos seis horas de luz por día. El riego debe ser frecuente pero sin encharcar la tierra. En verano, es importante controlar que la maceta no se seque demasiado rápido.

El limonero enano es la solución perfecta para quienes quieren disfrutar de frutas frescas en casa sin importar la estación. Su tamaño compacto, su resistencia y su capacidad de dar limones todo el año lo convierten en un aliado infaltable para el verano

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Chaco asi trasladaron a una paciente mas de 100 kilómetros en El Impenetrable por falta de ambulancia

La paciente fue trasladada en un vehículo municipal desde Fortín Belgrano hasta El Sauzalito por falta de ambulancia. Se trató de caso de emergencia...

4 días ago

Diputados

Lucho Moser: “Los empleados estatales no necesitan más deuda, necesitan aumentos salariales y recuperar poder adquisitivo”

El diputado provincial cuestionó el programa que lanzó Nuevo Banco del Chaco y sostuvo que con este esquema el gobierno reconoce la magnitud del...

2 días ago

CORRUPCION

Caso Libra: Sabrina Selva denunció que Martín Menem frenó el envío del informe a la Justicia

La diputada cuestionó que el presidente de la Cámara de Diputados no remitiera el informe final del Caso Libra al Poder Judicial, pese a...

3 días ago

NOTICIAS

Chaco: encontraron muerto en la cárcel a un hombre acusado de intentar matar a su ex cortándole el cuello

Héctor Viganotti quedó detenido horas después del hecho. El hombre se entregó en la guardia de prevención de la Comisaría Cuarta.   Encontraron muerto...

4 días ago