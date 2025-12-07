Casi una tragedia: Ciclistas peregrinos impactados por un micro sobre Ruta Nacional 12 (Imágenes)

VARIOS SINIESTROS VIALES.

Ciclistas peregrinos fueron internados luego de ser impactados por un micro, en el Km 1173 de la Ruta Nacional 12 jurisdicción de Itá Ibaté.

Según informó la Jefatura de Bomberos Voluntarios de la localidad correntina de Itá Ibaté a cargo de Darío Maciel, esta madrugada un ciclista fue derivado al Hospital local y otra a Berón de Astrada.

Se trataría de integrantes de la tradicional peregrinación en Bicicleta proveniente de Misiones.

Otro hecho ocurrió en el Km 1190 de la Ruta Nacional 12, cuando comisionaron una Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa, sin consecuencias humanas que lamentar.

Con información de Redes sociales Caá Catí