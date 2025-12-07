Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Casi una tragedia: Ciclistas peregrinos impactados por un micro sobre Ruta Nacional 12 (Imágenes)

Published

VARIOS SINIESTROS VIALES.

Ciclistas peregrinos fueron internados luego de ser impactados por un micro, en el Km 1173 de la Ruta Nacional 12 jurisdicción de Itá Ibaté.

Según informó la Jefatura de Bomberos Voluntarios de la localidad correntina de Itá Ibaté a cargo de Darío Maciel, esta madrugada un ciclista fue derivado al Hospital local y otra a Berón de Astrada.

Se trataría de integrantes de la tradicional peregrinación en Bicicleta proveniente de Misiones.

Otro hecho ocurrió en el Km 1190 de la Ruta Nacional 12, cuando comisionaron una Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa, sin consecuencias humanas que lamentar.

Con información de Redes sociales Caá Catí

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Chaco asi trasladaron a una paciente mas de 100 kilómetros en El Impenetrable por falta de ambulancia

La paciente fue trasladada en un vehículo municipal desde Fortín Belgrano hasta El Sauzalito por falta de ambulancia. Se trató de caso de emergencia...

4 días ago

Diputados

Lucho Moser: “Los empleados estatales no necesitan más deuda, necesitan aumentos salariales y recuperar poder adquisitivo”

El diputado provincial cuestionó el programa que lanzó Nuevo Banco del Chaco y sostuvo que con este esquema el gobierno reconoce la magnitud del...

2 días ago

CORRUPCION

Caso Libra: Sabrina Selva denunció que Martín Menem frenó el envío del informe a la Justicia

La diputada cuestionó que el presidente de la Cámara de Diputados no remitiera el informe final del Caso Libra al Poder Judicial, pese a...

3 días ago

NOTICIAS

Chaco: encontraron muerto en la cárcel a un hombre acusado de intentar matar a su ex cortándole el cuello

Héctor Viganotti quedó detenido horas después del hecho. El hombre se entregó en la guardia de prevención de la Comisaría Cuarta.   Encontraron muerto...

4 días ago