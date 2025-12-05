Nación actualiza subsidios, empresas no pagan salarios y UTA amenaza con paro en Corrientes

La UTA #Corrientes advirtió que, si las empresas no depositan los salarios en la tarde de este jueves, el servicio urbano se paralizaría desde el primer turno del viernes.

El secretario general de la seccional, José Luis Sabao, adelantó la posible medida de fuerza ante el incumplimiento en el pago de salarios por parte de algunas empresas del transporte público de pasajeros.

En diálogo con Canal 5TV, Sabao explicó que el gremio se encuentra en estado de alerta por la falta de depósitos que debían realizarse este jueves.

Señaló que “las empresas tienen la obligación de depositar el mismo cuarto día hábil de cada mes. Lo que la UTA dice es que a aquellas empresas que no cumplen con el salario como corresponde se tomarán medidas de acción”.

En un principio se especuló que el conflicto estaría vinculado al fraccionamiento de pagos, incluido el aguinaldo, situación que, según afirmó Sabao, depende exclusivamente de las empresas: “Hasta el momento no hablaron de cuotas, pero tampoco aseguran poder cumplir. Nosotros les respondemos que, en caso de no poder cumplir, se va a estar parando a partir del primer servicio del día de mañana”.

Respecto a la Resolución 86/2025 publicada este jueves por el Gobierno Nacional, que actualiza los subsidios para el transporte urbano y suburbano del AMBA y del interior del país, Sabao aclaró que el gremio no fue convocado para dialogar sobre el tema.

“Nosotros no participamos de ningún tipo de diálogo con el Gobierno ni con el municipio. Reclamamos lo que consideramos que le corresponde al trabajador. No es una cuestión que tenemos que solucionar nosotros”, dijo Sabao.

El dirigente remarcó que la decisión de llevar adelante la medida dependerá de que las empresas efectúen los depósitos durante la tarde, ya que habitualmente “los pagos suelen realizarse a partir de las 17”. En caso contrario, el paro se anunciaría cerca de la medianoche.

Si bien el conflicto afecta principalmente al servicio urbano, Sabao adelantó que también evaluarán la situación de los servicios de larga distancia que operan dentro de la provincia.

“Las empresas tienen que cumplir con el salario como corresponde en el día de hoy. Si no cumplen, mañana lamentablemente vamos a tomar una medida de acción”, concluyó. Ver menos