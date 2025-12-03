Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mundo

Reforzaron la seguridad en el centro de cómputo electoral de Honduras tras las protestas por la demora en los resultados

Published

La presencia policial aumentó luego de que simpatizantes de Nasralla y Asfura se concentraron frente al lugar para expresar su frustración por la lentitud del escrutinio oficial

 

Las inmediaciones del hotel Plaza Juan Carlos, en Tegucigalpa, Honduras, concentraron un despliegue inédito de fuerzas de seguridad ante el estrecho avance del conteo en las elecciones generales.

Decenas de agentes, incluidos antimotines, custodiaron la zona tras manifestaciones registradas en otras regiones, mientras se aguardan los últimos resultados oficiales.

Hasta el momento, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lidera con el 40%, apenas por encima de Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien suma 39% con casi el 80 % de las actas revisadas, después de recibir el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Salvador Nasralla encabeza el conteoSalvador Nasralla encabeza el conteo con una diferencia mínima sobre su rival (X-ex Twitter)

Al mismo tiempo, el refuerzo de seguridad incluyó la presencia de un camión lanza-agua de la Policía Nacional. Aunque el entorno permanecía tranquilo, la llegada de seguidores de Nasralla generó una manifestación simbólica de antorchas y banderas liberales, reflejando la expectativa por la reanudación tras una suspensión del conteo.

Asimismo, se registraron actos de protesta particulares, como el ayuno de Ruíz Díaz, integrante del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien se instaló en un ataúd junto al hotel y denunció ante EFE: “Lo que está realizando el Consejo Nacional Electoral a 100 metros de aquí es una farsa. Es la continuación del ‘hackeo’ que le hicieron al TREP (…) multiplica por siete la cantidad de votos de la derecha”.

Manifestantes se congregaron con antorchasManifestantes se congregaron con antorchas y banderas cerca del hotel del conteo (Reuters)

Mientras tanto, en San Pedro Sula, grupos sin identificar ocasionaron daños a dos comercios y encendieron desechos frente a la catedral local. No obstante, según medios hondureños, la situación de Tegucigalpa y del resto del país se mantenía estable.

Por otro lado, la vigilancia y la presencia mediática caracterizan una jornada marcada por la escasa diferencia entre candidatos y las tensiones en la capital. Internamente, el CNE enfrentó disputas: Cossette López-Osorio, consejera titular, denunció en X que Marlon Ochoa intentó boicotear la conferencia de reanudación del conteo y coordinar la presencia de simpatizantes de Libre para impedirla con “actos de intimidación”.

Marlon Ochoa fue señalado porMarlon Ochoa fue señalado por su colega López-Osorio por intentar frenar una conferencia del CNE (EFE)

A su vez, la tensión política suma dimensión internacional luego del apoyo declarado de Trump a Asfura, hecho que desencadenó acusaciones de injerencia extranjera entre sectores opositores. Durante vigilias nocturnas, manifestantes interpretaron “El pueblo unido, jamás será vencido” como símbolo de protesta.

Donald Trump expresó públicamente suDonald Trump expresó públicamente su apoyo a Nasry Asfura durante la elección

Por último, Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación, permanece en un distante tercer lugar con 19 % de los votos hasta ahora. Además, denunció, junto a sus partidarios, supuesta manipulación y demoras en la transmisión, lo que profundizó la desconfianza.

La candidata de Libre denuncióLa candidata de Libre denunció manipulaciones y demoras en la transmisión de datos (Reuters)

De este modo, el proceso, seguido de cerca por organismos internacionales, se convirtió en un foco regional de atención ante las denuncias de irregularidades en la transmisión de votos y la extraordinaria movilización en torno al centro de cómputo. Las autoridades del CNE reiteraron su llamado a la calma y al respeto a los procedimientos, mientras se mantiene la vigilancia reforzada con equipos antidisturbios en la zona.

(Con información de EFE)

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Economia

El Banco Central les pagará hoy una deuda de US$1000 millones a importadores: el impacto en la meta con el FMI

Los analistas creen que la cancelación del Bopreal 2026 debilita las tenencias netas de la autoridad monetaria. Vuelve la preocupación sobre la acumulación de...

3 días ago

Diputados

Sebastián Benítez Molas: “Mi compromiso es claro, ponerle un límite al ajuste de Zdero y Milei en el Chaco”

Hoy a las 18hs en la legislatura provincial juró como Diputado Provincial por la alianza electoral Chaco Merece Más, Sebastián Benitez Molas. El actual...

2 días ago

Politica

“Capi” Rodríguez se queda con todos los legisladores y consolida su poder en La Libertad Avanza Chaco

La interna de La Libertad Avanza en Chaco terminó de reconfigurarse y dejó un ganador indiscutido: Alfredo “Capi” Rodríguez, quien logró cerrar filas con...

1 día ago

Politica

Karina Milei mueve las piezas y redefine el poder de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Karina Milei avanza en un reordenamiento del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. La secretaria general de la Presidencia buscaría asumir el control del bloque...

1 día ago