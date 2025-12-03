Connect with us

Por ley, regularon la atención primaria de la salud visual de la población

El Parlamento chaqueño debatió y sancionó en la ordinaria el proyecto de ley 1539/25, de autoría del diputado del NePAR, Juan José Bergia. La iniciativa regula la atención primaria de la salud visual de la población.

En voz del diputado, la iniciativa nació del trabajo del Consejo Argentino de Oftalmología “y busca dejar algo en claro: la atención primaria de la salud visual es un acto médico y solo puede ser realizada por profesionales médicos especializados en oftalmología”.

Agradeció el esfuerzo de los profesionales, varios de ellos presenciando la sesión legislativa y el debate, a la Dra. Paola Benítez, miembro de la Comisión de Salud, por el esfuerzo puesto y también a Zulema Wannesson en la cartera que encabeza.

“Recetar lentes no es un trámite administrativo, es mucho más complejo”, dijo y celebró el impulso de “tantos médicos oftalmólogos tan jóvenes”.

“Esto es fundamental para la provincia, pero también es fundamental reconocer la lucha de tantos profesionales que le dieron batalla a este proyecto de ley. Y en un día tan importante como es el Día de los Médicos”, subrayó.

“Este proyecto de ley se complementa con nuestras leyes provinciales de prevención de la ceguera del prematuro y el control oftalmológico en la primera infancia; aportando claridad, normativa y fortaleciendo la protección de la salud visual de la población”, afirmó.

Refirió que la Organización Mundial de la Salud señala que el 75% de las cegueras son evitables y si se interviene a tiempo.

“Cuando la atención visual queda en manos de personas no médicas, la probabilidad de ceguera evitable puede multiplicarse por cuatro veces”, indicó.

La diputada radical Maida With destacó la iniciativa de su par preopinante y compartió los términos en cuanto al compromiso del Consejo Argentino de Oftalmología como también de la Asociación Chaqueña de Oftalmología y el de los profesionales que asistieron.

La diputada Andrea Charole felicitó al autor del proyecto y habló del labor solidario de profesionales presentes que “silenciosamente hace un buen labor, de empatía con el otro, en El Impenetrable”. Destacó su tarea en pandemia y “el compromiso y el trabajo territorial que ha llevado a los distintos municipios de nuestra zona del Impenetrable”.

La diputada radical Wannesson adhirió a las palabras previas y aclaró que no solo se mantuvieron reuniones en el bloque, sino que en la Comisión de Legislación se tuvo más de una entrevista con todos los sectores implicados en esta ley llegando a la conclusión legal que solicitamos al cuerpo la aprobación”.

La titular de salud, diputada Paola Benítez, puso de manifiesto su acompañamiento al proyecto de ley con despacho positivo en Comisión. “Todas las profesiones buscan un bien, en este caso el del paciente. Hay algo que nosotros en la medicina entendemos como oportunidades que no podemos perder. Esa oportunidad de estar frente a un paciente y poder hacer un diagnóstico nos obliga a que seamos, quienes tenemos ese conocimiento, formación y responsabilidad de diagnosticar e indicar tratamiento; nosotros lo que lo hacemos. Y no otras profesionales de la salud que no tienen estas competencias”, afirmó.

“Para mí es más que importante y certero que este proyecto sea sancionado porque pone coto a ciertas funciones indefinidas que quedaron en el medio”, sostuvo.

 

