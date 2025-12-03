Por Ley, el Municipio de El Sauzalito pasará a ser de segunda categoría

La Legislatura chaqueña sancionó el proyecto de ley 2787/22 y su agregado, por el cual el Municipio de El Sauzalito pasa a ser de segunda categoría.

El diputado justicialista Juan Carlos Ayala obró de miembro informante y agradeció a la titular de la Comisión de Asuntos Municipales, Maida With, para pedir la celeridad en cuanto a las respuestas a informes y bregó porque puedan aprobarse normativas similares para Wichí – El Pintado, El Sauzal, Comandancia Frías, El Palmar, Fortín Belgrano, “municipios tan alejados que nadie se entera de sus problemas de agua o de energía”, subrayó.

Destacó la importancia de las localidades de El Impenetrable, “porque las extensiones son muy largas y a veces los municipios de cabecera están a 100 kilómetros”. En el caso de El Sauzalito, señaló que “hace rato está en condiciones de para a esa categoría”.

La diputada Andrea Charole adelantó su acompañamiento y habló de una iniciativa suya del mismo tenor sobre el que pidió que se adjunte. “Es sumamente importante para nosotros que venimos de la zona de El Impenetrable. Creo que es una cuota pendiente para todos los municipios que pasen a segunda categoría. Han esperado mucho tiempo”, destacó y celebró el trabajo de Comisión.

Por su parte, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Sebastián Lazzarini, respaldó el proyecto y aseguró que “realmente es una necesidad dada la complejidad de nuestro querido Impenetrable. Cuando uno se retira 4 o 5 kilómetros de Misión Nueva Pompeya, pasa el puente y ahí comenzamos a hablar del ejido municipal de El Sauzalito, a 28 kilómetros Wichí- El Pintado, luego parajes como El Sauzal a 40 km y a 80 km de Pompeya se encuentra El Sauzalito con una población importante”, graficó para marcar la extensión y la densidad en las distancias.

Aclaró que la recategorización no significa un incremento en la participación municipal, pero sí le permite reestructurar y que avance en calidad institucional para mejorar los servicios de esa compleja zona de El Impenetrable.

El diputado justicialista Rubén Guillón reforzó la idea de que no implica mayor presupuesto. “Le estamos metiendo compromiso a los municipios, como ya paso con otros, si no seguimos trabajando en otras leyes que garanticen el presupuesto. Le exige muchísima responsabilidad. Hay que trabajar en una nueva ley de coparticipación municipal”, evaluó el legislador y pidió no crear “falsas expectativas en las comunidades”.

A su turno, el diputado Rodolfo Schwartz, del Partido del Trabajo y del Pueblo, señaló que “se habla de aumentar la calidad institucional, pero acá hay que aumentar la calidad de vida. Es agobiante. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa pero acá lo que hace falta no es solo la municipalización, que también estoy de acuerdo, sino los recursos necesarios para atender los problemas gravísimos que tienen”.

Apeló al tratamiento de un proyecto de ley en danza, de emergencia alimentaria y productiva, fundamental para esta zona. E incorporar allí la emergencia en electricidad.

Por último, el diputado Rodrigo Ocampo, celebró la iniciativa y marcó problemas puntuales con el agua. “Chaco es una de las provincias más atrasadas desde el punto de vista de la coparticipación. Apenas el 16,5% delos recursos totales que ingresan de la Nación y que se recauda por rentas se distribuye a los municipios cuando en otras provincias es casi el 20%. Hay que discutir como sumarnos a esta suerte de tendencia nacional”, consideró como tarea a desarrollar en los próximos cuatro años en la Legislatura.