Delgado fue ratificada como presidente en una Legislatura renovada para el período 2025–2029

Durante la Sesión Preparatoria, la Cámara de Diputados del Chaco renovó sus autoridades y tomó juramento a los 16 diputados electos para el período 2025–2029. Por unanimidad, Carmen Delgado fue ratificada como presidente del Poder Legislativo. También asumieron Susana Maggio como vicepresidente primera y Santiago Pérez Pons como vicepresidente segundo.

El acto se desarrolló en el Recinto de Sesiones “Deolindo Felipe Bittel”, donde se eligió a la diputada Maida With como presidente provisional y se conformó la Comisión Especial de Poderes, integrada por Zulema Wannesson, Samuel Vargas, Iván Gyoker, María Pía Chiacchio Cavana, Analía Flores y Santiago Pérez Pons.

Durante la sesión se trató la renuncia del diputado electo Pío Sander, que fue aceptada. En su lugar asumirá Lucas Nass, de acuerdo con el corrimiento de lista y el principio de paridad de género.

Luego, se incorporó formalmente a los 16 nuevos legisladores y se estableció que las sesiones ordinarias del período 2026 se realizarán los miércoles cada 15 días a las 8 h.

🗳 Diputados electos – Período 2025–2029

Chaco Puede + La Libertad Avanza:

Julio Ferro, Susana Maggio, Adrián Zukiewicz, Carina Botteri Disoff, Jorge Gómez, Alexis Mayra Yael Jarenko, Joaquín García y María Elena Rodríguez.

Frente Chaco Merece Más:

María Luisa Chomiak, Lucas Nass (en reemplazo de Pío Sander), Katia Blanc, Luciano Moser, Elda Insaurralde y Sebastián Benítez Molas.

Frente Primero Chaco:

Atlanto Honcheruk (renueva su banca) y Magda Ayala.