Un candidato apuró a Menem en La Rioja: “¿Dónde está el 3%, chorro?”

El titular de la Cámara Baja llegó a hacer una seña a quienes lo increpaban a más de 40 metros de distancia, acaso como si los gozara. “Después hablamos”, habría llegado a decirles, en clara referencia a cualquier hito que lo eximiera de las imputaciones o tal vez un eventual saldo positivo en las elecciones.

Martín Menem fue emboscado este martes por un grupo de riojanos que lo saludaron de lejos y, cuando se dio vuelta para retribuir el gesto, lo arreciaron con vituperios sobre el 3 por ciento de las coimas que se llevaba Karina Milei de la Andis.

El altercado inició porque una mujer lo divisó a Menem cruzando la calle y le gritó: “¡Martín, las pensiones del 3 por ciento!”. El hombre de Karina Milei en el Congreso se limitó en ese instante a levantar un pulgar hacia arriba y siguió caminando mientras desafiaba con la idea de hablar “después”.

Esa huida habría irritado a la señora, que entonces retrucó: “Callate, caradura, ¿ahora aparecés por La Rioja?”. En ese momento, intervino Guga Canteros, candidato a diputado nacional y activista LGTBIQ+ opositor a Ricardo Quintela, con una provocación contundente: “¿Qué te hacés el malo, pelotudo?”.

Ese apelativo hizo que Menem detuviera su marcha. “¿Qué?”, dijo como si pretendiera decir “¿qué dijiste?”.

Las imágenes que circularon en redes sociales no permiten discernir exactamente qué más contestó pero el grupo de Canteros prosiguió con sus algaradas. “Hijo de p…” y “chorro” fueron algunos de los calificativos que le dedicaron.

Desde el entorno del riojano dijeron a LPO que Canteros compite por “Las Fuerzas del Centro” y fue convencional constituyente para la reforma de la carta magna de La Rioja.

Los peronistas comentan por lo bajo que el candidato efusivo era libertario y el sello “Las Fuerzas del Centro” es una suerte de nombre tributo a los seguidores de Santiago Caputo, que se agrupan en Las Fuerzas del Cielo y están enfrentados a Menem.

Sin embargo, un diputado libertario dijo a LPO que Canteros fue empleado de la cámara durante 15 años y no solía cumplir horarios. “Era un ñoqui, no vino nunca a trabajar en todos estos años y ahora lo insulta a Menem porque puso el control de presentismo”, sostuvo.

En rigor, Canteros es empleado de planta del Congreso y habría asesorado en cuestiones internacionales al ex vicegobernador de La Rioja entre 2015 y 2019, Néstor Gabriel Bosetti.

En la Convención Constituyente, el actual candidato se oponía de forma acérrima a Quintela y del mismo modo confronta ahora con los libertarios. Como suele ocurrir en casi todas las provincias argentinas, los espacios más chicos suelen ser funcionales al gobernador de turno para quitarle votos a las opciones opositoras más desafiantes, razón por la cual los karinistas acusan a Cantero de ser “la colectora de Quintela”.

La provincia de La Rioja renueva dos bancas de diputados, que quedaron en poder del peronismo en las elecciones de 2021. Fuerza Patria necesita duplicar los votos del segundo para retener esa representación, un escenario que podría ser complicado para Menem si es que no puede siquiera colar un legislador en su provincia natal.