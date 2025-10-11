Los radicales contra Bornoroni: “su estudio va a tener más diputados que empleados”

“El Estudio Bornoroni va a tener más diputados nacionales que empleados”. Con esta frase venenosa, Franco Jular, el economista radical que es candidato a diputado nacional en la lista que lidera Ramón Mestre, se metió de lleno en la interna de La Libertad Avanza en Córdoba y la “lista de amigos”.

“El primer candidato de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca, es el socio de Bornoroni; y el tercero, Marcos Patiño, es el abogado personal de Bornoroni y que además atienden en el Estudio Bornoroni”, dice Jular, quien salió con los tapones de punta contra el jefe del bloque oficialista en Diputados.

“No se puede creer: en diciembre, el Estudio Bornoroni va a tener más diputados que los que actualmente tiene el peronismo de Córdoba, un puñado de socios y amigos para representar a La Libertad Avanza es un escándalo; nunca vi rifar tanto capital político junto”, echó nafta.

Gonzalo Roca tiene una estación de servicios y actúan en tándem con Bornoroni en la Federación de Expendedores de Combustible de Córdoba (Fecac), mientras que Patiño, actual titular del Pami en Córdoba, es efectivamente empleado de Bornoroni en el estudio de calle Caseros. El otro titular del bufete es Andrés Bauzá, el hijo de Eduardo.

Esa integración de listas hecho por Bornoroni dejó numerosos heridos en la interna libertaria. Jular aprovecha la coyuntura para agitar las aguas: una encuesta reservada del Gobierno provincial pone en duda que Laura Rodríguez Machado, cuarta en la lista libertaria, logre retener su banca.

Con ese escenario, que tiene como fuente una encuesta reservada del Gobierno provincial que vaticina como probable un escenario de tres bancas para LLA en Córdoba, de los seis diputados nacionales libertarios cordobeses que habría en diciembre, tres tendrían lazos comerciales: Bornoroni, Roca y Patiño.