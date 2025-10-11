Connect with us

Francos cuestionó que Santiago no ponga la firma y le pidió que “asuma responsabilidades”

Published

Guillermo Francos se vengó de los intentos de Santiago Caputo por desplazarlo y le mandó un dardo envenado al reclamarle públicamente que deje de ser un asesor en las sombras y asuma responsabilidades con su firma.

“En toda gestión hay gente que trabaja, pero no tiene responsabilidad. Hay algunos que firmamos resoluciones, decretos, proyectos de ley, y hay otros que asesoran y no tienen esa responsabilidad”, lanzó el jefe de Gabinete.

“Mi idea es que asuman responsabilidades”, sostuvo en una entrevista con Infobae. Consultado sobre si pretende que Santiago ponga la firma, respondió: “obvio, me parece que dirigentes que están participando del Gobierno asuman responsabilidades es bueno”. “Creo que el Presidente tiene que fijar responsabilidades muy claras”, agregó.

El dardo se da en medio de un tironeo interno en el gobierno para adjudicarse la maniobra con los gobernadores que demoró la aprobación de la reforma de los DNU. Caputo dice que el negoció directo con los gobernadores, mientras que Francos dice que la gestión fue de su mano derecha Lisandro Catalán.

Santiago Caputo puenteó a Menem y activó aliados para frenar la ley de DNU

Francos viene de varias jugadas de Santiago por desplazarlo después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Como contó LPO, primero Caputo le propuso a Milei un “gobierno de unidad” que tuviera al salteño Juan Carlos Romero como jefe de gabinete. Pero Karina lo bloqueó y no solo que no corrió a Francos sino que lo premió ascendiendo a su segundo Lisandro Catalán.

En los días posteriores, con la crisis financiera descontrolada, LPO contó que Santiago estaba apostando a una reconfiguración del gobierno que implicaba correr a los Menem, recomponer con el Congreso, llegar a un acuerdo con los gobernadores aliados y plasmarlo en un nuevo gabinete que los incorpore y que eventualmente lo incluya a él mismo como jefe de Gabinete y articulador de esa nueva coalición. Una forma de mostrar compromiso poniendo la firma.

 

