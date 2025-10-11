«Es un idiota»: Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei por el salvataje del Tesoro

El ex mandatario criticó el acuerdo alcanzado con el Tesoro de Estados Unidos y se refirió al show que Milei brindó en el Movistar Arena.

El ex presidente Alberto Fernández disparó contra Javier Milei y cuestionó el reciente swap de 20 mil millones de dólares que el Gobierno Nacional recibió del Tesoro de los Estados Unidos. A través de redes sociales, el ex mandatario compartió una publicación del escritor estadounidense Don Winslow y tachó a Milei de «idiota«.

«Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota«, comienza el texto de Winslow que replicó Alberto Fernández en su cuenta de X, donde se muestran imágenes del show que realizó el presidente en el Movistar Arena el pasado lunes 6 en el marco de la presentación de su nuevo libro «La Construcción del milagro«. Al inicio del acto, el presidente cantó junto a funcionarios de La Libertad Avanza y personas de su entorno bajo el nombre «La Banda Presidencial».

«No puedo creer que el actual presidente de los Estados Unidos (que también es un idiota) le haya dado a su idiota presidente 20 mil millones de dólares de los impuestos de los estadounidenses trabajadores. Ambos son unos payasos«, concluyó Winslow. Por su parte, Alberto Fernández agregó «En la tierra de Trump ven lo que no quieren que veas. Desperta y salgamos de esta pesadilla«.

El jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dirigidos por Scott Bessent, anunció un acuerdo de swap de monedas por 20 mil millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina. Funcionarios tanto argentinos como norteamericanos anticipaban ampliamente este trato desde la última visita de Javier Milei a Estados Unidos, cuando se reunió con su par Donald Trump.

El objetivo de este nuevo acuerdo es «estabilizar» la economía argentina y proveer de los fondos necesarios para afrontar los próximos vencimientos de deuda que enfrenta el país. El salvataje llegará además en un contexto de alta incertidumbre política por la previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre.