La Campora rechazó el fallo por el atentado a Cristina Kirchner

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y referentes de La Cámpora rechazaron el fallo por el atentado a Cristina Kirchner. Cuestionaron la baja de las penas y la falta de investigación sobre los autores intelectuales del ataque ocurrido en 2022.

Tras conocerse la sentencia por el intento de asesinato contra Cristina Cristina Kirchner de Kirchner, Mayra Mendoza y referentes de La Cámpora cuestionaron con firmeza el fallo judicial. La organización consideró que las penas fueron leves y que el tribunal no investigó a los autores intelectuales del ataque.

El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión y a Brenda Uliarte a ocho. En cambio, Nicolás Carrizo fue absuelto. Los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg dieron a conocer el veredicto, cuyos fundamentos se publicarán el 9 de diciembre. La Campora rechazó este fallo del atentado a la expresidenta Cristina Kirchner.

Críticas directas de La Cámpora al Poder Judicial

La Cámpora sostuvo que “la bala que no salió y el fallo que sí salió forman parte de un largo camino de violencia política y mediática”. La agrupación, que lidera Máximo Kirchner, afirmó que el atentado buscó “disciplinar a Cristina” y denunció que el tribunal evitó analizar las conexiones financieras detrás del hecho.

Mayra Mendoza apuntó contra dirigentes opositores

Mayra Mendoza fue una de las voces más duras en redes sociales. En su cuenta de X, escribió que “el pacto de injusticia garantizado por el Partido Judicial y esta banda de mafiosos no puede quedar impune”. En su mensaje incluyó a Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Luis Caputo.

Además, sostuvo que el fallo “no refleja el reclamo de justicia de millones de argentinos” y vuelve a mostrar “la protección que el Poder Judicial otorga a los sectores del poder político y mediático”. Mendoza concluyó con una pregunta que resonó en redes: “¿Quién mandó a matar a Cristina?”.

La querella apeló la decisión judicial

Por otro lado, la diputada de Fuerza Patria, Lucía Cámpora, también criticó la resolución. Recordó que la querella había pedido investigar las transferencias entre la empresa Caputo Hermanos y miembros de Revolución Federal. Sin embargo, el tribunal rechazó ese planteo.

La querella apeló además la decisión de archivar la causa contra el diputado Gerardo Milman, quien, según un testigo, habló del atentado dos días antes de que ocurriera. Para el kirchnerismo, el fallo volvió a mostrar la impunidad de la Justicia y dejó sin respuesta quiénes fueron los verdaderos responsables del ataque a Cristina Kirchner.