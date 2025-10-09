Coimas en ANDIS: realizan 15 nuevos allanamientos y citan a Karina Milei al Congreso

La Justicia no ordenó detenciones, pero sí allanamientos en busca de celulares, computadoras y documentación clave.

La Justicia federal ordenó este jueves 15 allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga presuntos pedidos de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De acuerdo con fuentes judiciales, nueve de los procedimientos se realizan en la Ciudad de Buenos Aires y seis en distintos puntos del conurbano bonaerense, con el objetivo de secuestrar celulares, computadoras y documentación electrónica relevante. No se dispusieron, por el momento, órdenes de detención.

El expediente está bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes buscan profundizar en las pruebas que se desprenden de una serie de audios atribuidos al exjefe del área, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, Spagnuolo habría detallado una presunta operatoria de cobro de coimas a laboratorios que proveen medicamentos e insumos al organismo, y que involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor político, Eduardo “Lule” Menem.

Fuentes de la investigación indicaron que los operativos fueron solicitados tras el análisis de esos audios, cuya autenticidad ya fue confirmada por peritos judiciales. Los allanamientos apuntan a obtener dispositivos que puedan contener información digital vinculada con la presunta red de intermediación entre funcionarios y proveedores. La medida judicial se produce en un contexto de creciente tensión política. Ayer, la Cámara de Diputados aprobó las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que el próximo miércoles a las 14 horas brinden explicaciones públicas sobre el caso.

Coimas en ANDIS: Milei y Lugones al Congreso

En la sesión del pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó, a mano alzada, que la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, sean interpelados por el caso de coimas en ANDIS. Si bien esto ya lo intentaron anteriormente, desde la oposición insistirán para que den explicaciones sobre las maniobras desde Casa Rosada con los medicamentos.

A la hora de argumentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, explicó que «hemos intentado muchísimas veces citar, pedir informes, para conseguir que nos contesten sobre diversos temas y no lo hemos conseguido». La citación está programada para el próximo miércoles 15 de octubre en horas de la mañana. Sin embargo, se estima que Karina Milei ya esté en Estados Unidos con su hermano, el presidente de la Nación, para reunirse con Donald Trump, por lo que es muy probable que no asista.