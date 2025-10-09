Capitanich impulsará la emergencia forestal: “Es una medida urgente para defender el trabajo”

El candidato a senador nacional por el Frente Fuerza Patria Jorge Milton Capitanich encabezó este domingo una serie de reuniones con productores forestales de distintas zonas de la provincia ante quienes adelantó una completa agenda para el sector.

Coqui explicó que impulsará la declaración de emergencia forestal para impedir que la actividad continúe desprotegida como sucede en la actualidad.

“Es una medida urgente; vamos a avanzar con celeridad en esta iniciativa contundente para nuestros productores”, remarcó.

De las tres reuniones que lideró el ex gobernador este domingo tomaron parte referentes forestales de Misión Nueva Pompeya, Presidencia de la Plaza, Machagai, Quitilipi, Colonia Aborigen y Charata.

Durante estos encuentros, se consensuaron cinco puntos prioritarios: retrotraer el aumento del 400% en los aforos que afecta la rentabilidad del sector, reparar rutas provinciales claves para el transporte, implementar un régimen automático para otorgar guías forestales, fortalecer la Dirección de Bosques, y potenciar el CEDETEMA como herramienta de agregado de valor en origen.

“La actividad forestal genera más de 20.000 empleos en el 46% del territorio provincial. No podemos permitir que se paralice por decisiones arbitrarias o por la inacción del gobierno”, sostuvo Capitanich.

“Muchas de las medidas necesarias pueden resolverse de inmediato por vía administrativa, pero la declaración de emergencia le dará al sector un respaldo legal y político más sólido”, agregó.

En los encuentros también participaron referentes de zonas como Pampa Cejas, Ávila, Tres Estacas, Las Tolderías, Mesón de Fierro y San Bernardo, ante Capitanich se comprometió también a impulsar proyectos legislativos desde el Congreso para proteger esta actividad estratégica no solo para el Chaco sino para todo el país.

“Vamos a defender el trabajo, la producción y a quienes se levantan todos los días a sostener la economía real en nuestro territorio”, concluyó.