Graciela Ocaña exigió la renuncia de José Luis Espert: «Tiene que dar un paso al costado hasta que aclare su situación en la justicia»

La legisladora sostuvo que la explicación de Espert sobre su vínculo con Machado no es creíble y arremetió contra sus defensores.

La candidata a senadora por la Coalición Cívica-ARI, Graciela Ocaña, exigió que el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert dé un paso al costado hasta aclarar su situación judicial. El pedido se produce tras las revelaciones sobre los vínculos del legislador con el empresario vinculado al narcotráfico Federico Fred Machado. La legisladora cuestionó duramente al Gobierno por mantener al diputado como candidato en las elecciones del 26 de octubre.

«Es necesario que Espert explique su situación, tome una licencia de su lugar de diputado y no aspire a ser electo», sentenció la legisladora en declaraciones a Radio Rivadavia, y reafirmó: «Tiene que dar un paso al costado hasta que aclare su situación en la justicia, a la que debe presentarse de inmediato», insistió la funcionaria.

En la misma línea, camino a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, reafirmó: «Al Gobierno también le haría bien porque no puede mirar un costado. Hace pocos días estuvimos hablando de un triple crimen de jóvenes, donde estarían involucrados los narcos, y hablar de la política que habría sido financiada por los narcos, es algo muy negativo para todos, principalmente para el Gobierno».

Graciela Ocaña contra el Gobierno

«El Gobierno pasó de decir que eran chismes de peluquería a que la justicia deba resolver el tema. Es una explicación que queda muy corta», denunció Graciela Ocaña. En eset marco, la legisladora amplió: «El Gobierno que vino a terminar con la casta, que vino a cortarle las manos a quien se quedaba con plata del Estado, no puede llevar como candidatos a una persona que no puede aclarar su situación, porque dio cinco o seis reportajes y en todos dijo cosas distintas».

Asimismo, la legisladora porteña cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de presentar el nuevo Código Penal, el que elogió por haber sido elaborado por expertos, con la presencia de Espert en el acto al tiempo que sostuvo que La Libertad Avanza «no puede controlar que uno de sus candidatos haya sido financiado por el narcotráfico. Me parece poco serio también por parte de la ministra de Seguridad hacer esa puesta y me extraña de Patricia (Bullrich). No entiendo cómo puede seguir manteniéndose en un lugar con Espert como candidato, que no exija que sea separado», aseveró.

Las débiles explicaciones de Espert

Por su parte, Ocaña criticó que Espert no puede explicar 35 vuelos que realizó en el avión del empresario Machado, y planteó que los empresarios que financian campañas electores tienen intereses propios. «No conozco muchos empresarios que apuesten a hacer cambios, por eso la Ley Electoral es muy estricta en respecto del financiamiento de la política», indicó.

Tras las explicaciones del diputado y primer candidato de La Libertad Avanza, la dirigente que responde a Elisa Carrió, sentenció: «Me cuesta creer que Espert fuera tan inexperto o tan ingenuo como para no entender por qué era ese financiamiento, pero aparte, si fuera así, también me preocuparía porque hoy ocupa altos cargos, como por ejemplo presidir la Comisión de Presupuestos, y eso tampoco se puede hacer con ingenuidad».