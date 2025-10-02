Cristina Kirchner volvió a cruzar a Milei en redes: «Nada marcha de acuerdo al plan»

La ex presidenta Cristina Kirchner lanzó una dura crítica contra el jefe de Estado, Javier Milei, en la previa de las elecciones legislativas del domingo 26.

La ex presidenta Cristina Kirchner lanzó una dura crítica contra el jefe de Estado, Javier Milei, en la previa de las elecciones legislativas del domingo 26, con un mensaje en redes sociales donde cuestionó el rumbo económico y expuso el escándalo en torno al diputado José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

“¡Ay Milei!… Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás”, escribió la ex mandataria en su cuenta de X, en un posteo que combinó ironía, siglas y reproches.

Cristina señaló la inestabilidad de los últimos días en los mercados: “Ayer, el Contado con Liqui superó los 1500 pesos y el Riesgo País trepó a más de 1200 puntos. Y para colmo mandaste al Banco Central a aclarar que las billeteras virtuales no pueden vender dólares al tipo de cambio oficial, cuando lo venían haciendo hace más de un año”.

En tono desafiante, la líder opositora cuestionó las promesas libertarias: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central —al contrario, lo usás todos los días para intervenir el dólar—, tu ‘competencia de monedas’ fracasó, la recesión avanza, el consumo se desploma, las fábricas cierran, los comercios están vacíos y los dólares se siguen fugando”.

Además, cargó contra la bandera de Milei de ser “experto” en economía: “Principio de revelación: no eras experto en crecimiento… menos todavía sin plata… y peor aún sin dólares”.

En el tramo final, Cristina aprovechó para sumar otro golpe político al oficialismo: “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato en Buenos Aires, el que gritaba ‘cárcel o bala’, recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”.