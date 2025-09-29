Connect with us

Patricia Bullrich abrió la puerta a un reencuentro con Mauricio Macri rumbo a octubre

La ministra de Seguridad destacó la alianza entre LLA y PRO de cara a las legislativas y afirmó que podría restablecer el diálogo con el expresidente.

Patricia Bullrich volvió a dejar abierta la posibilidad de recomponer su vínculo político con Mauricio Macri rumbo a las elecciones de octubre. En una entrevista televisiva, la ministra de Seguridad resaltó que La Libertad Avanza (LLA) y PRO trabajan en conjunto en distintos distritos. Además, consideró que, si fuera necesario, habrá que “restablecer el diálogo” con el expresidente.

Patricia Bullrich ya había hecho un comentario similar después de la derrota libertaria en las elecciones bonaerenses. Incluso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había señalado la importancia de contar con Macri respaldando la campaña. Hasta el momento, el exmandatario solo pidió ser “prudente” para no alimentar una crisis política.

Una alianza en marcha

En diálogo con LN+, Patricia Bullrich afirmó que el acuerdo electoral entre LLA y PRO “ya está” y puso como ejemplo la Ciudad de Buenos Aires. “En mayo fuimos separados y ahora estamos juntos. Hubo una maduración de ambas partes. ¿Qué sentido tiene competir si podemos ir juntos?”, se preguntó.

La funcionaria también habló de “empatía” entre los dos espacios. “Una alianza se hace con empatía, si no, no existe. Nosotros estamos en el mismo comité de campaña con representantes de Pro en la Capital. Venimos de ahí, tenemos la misma mirada”, señaló.

Bullrich sostuvo que el rumbo del país está en juego en las elecciones legislativas de octubre. “Hay dos caminos: o avanzamos en un proyecto de libertad, instituciones fuertes y cambio económico, o retrocedemos a lo que representan Axel Kicillof y Juan Grabois”, advirtió.

 

Opinión sobre el triple crimen

En otro tramo de la entrevista, la ministra se refirió al caso del triple crimen en Florencio Varela. Aclaró que hasta el momento no se encontraron drogas en la escena, aunque la investigación mantiene abierta la hipótesis de un hecho ligado al narcotráfico.

“Es un crimen mafioso cometido por una organización que no estaba en el radar. Este hombre, asesino de ‘Pequeño J’, no había sido identificado antes y eso demoró la investigación”, explicó Bullrich.

Sobre los posibles móviles, sostuvo: “Droga no apareció, pero las características narco están presentes. Puede tratarse de narcomenudeo o extorsión. La investigación está en curso”.

La ministra pidió separar este hecho del problema estructural que atraviesa el país en materia de violencia y crimen organizado. “La situación que vivimos hoy es el resultado de años de fallas en el combate a estas organizaciones”, concluyó.

