Germán Martínez comparó la ayuda de EE.UU. con un “narco del barrio” y cargó contra Javier Milei

El jefe del bloque kirchnerista en Diputados cuestionó el respaldo de Donald Trump y afirmó que el Presidente “va con los pantalones bajos” a negociar.

El acuerdo financiero que el Gobierno de Javier Milei negocia con Estados Unidos sigue generando reacciones en la oposición. Luego del anuncio del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, sobre un swap de US$ 20.000 millones para reforzar las reservas argentinas, el kirchnerismo volvió a la carga con críticas durísimas contra la Casa Rosada y contra la administración de Donald Trump.

El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, apeló a una polémica metáfora para rechazar el auxilio financiero. “El Tesoro de los Estados Unidos es el narco del barrio, es el que te presta cuando nadie te presta para sacarte cosas”, afirmó en una entrevista a FM Milenium. Según su visión, el acuerdo compromete los intereses estratégicos del país: “Siempre te piden algo a cambio. Si no hay capacidad de repago, en servicios o en lo que sea, no te prestan. Acá es exactamente igual”.

Críticas a Milei y advertencias geopolíticas

Martínez sostuvo que el respaldo norteamericano no es un triunfo para la Argentina, sino un reflejo de debilidad. “Cuando vos estás en semejante situación y recurrís a este prestamista de última instancia, lo hacés en un plano muy complicado para garantizar los intereses nacionales. Milei va con los pantalones bajos, dispuesto a cualquier cosa”, disparó.

El diputado también se refirió al contexto internacional, remarcando la disputa entre Estados Unidos y China por la región. “La Argentina no puede desconocerla. Hay atributos estratégicos, como el Atlántico Sur, Ushuaia y la Antártida, además de recursos naturales clave. Eso es lo que está en juego”, aseguró.

El frente interno y las críticas a Francos

Más allá de la cuestión financiera, el legislador cargó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien acusó de no tener gestión en el Congreso. “No existe, no tiene política parlamentaria el Gobierno. No hace nada para evitar nada con nadie”, sostuvo.

Martínez describió a Francos como un funcionario que “baja treinta cambios” sin ofrecer definiciones claras. Y cuestionó la falta de articulación oficial con la oposición, recordando la derrota legislativa del oficialismo en votaciones recientes: “Hace diez días habían nombrado a un ministro del Interior que venía a comerse todos los chicos crudos y a los dos días tuvo 181 votos en contra en Diputados y 59 en el Senado”.

Las declaraciones de Martínez se enmarcan en la estrategia del kirchnerismo de cuestionar el respaldo internacional a Milei y sembrar dudas sobre la sustentabilidad de los acuerdos con Washington. El oficialismo celebra el auxilio de Trump como una señal de confianza. Mientras la oposición insiste en plantear un escenario de pérdida de soberanía y dependencia.