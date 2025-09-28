La oposición afina la estrategia para impulsar una moción de censura y desplazar a Francos por no aplicar la Ley de Discapacidad

La oposición busca los números para avanzar con el pedido de interpelación del ministro Guillermo Francos y la consideración de la moción de censura si no se cumple la implementación de la ley de Emergencia en discapacidad. A Unión por la Patria se le suma Democracia para Siempre, Encuentro Federal, El Frente de Izquierda y los exoficialistas de Coherencia. Necesitan la mayoría absoluta del Cuerpo, en diputados 129 votos afirmativos.

El último pedido de interpelación del jefe de Gabinete ingresó de la mano de Pablo Juliano y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre. Esta solicitud, por el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad podría derivar en una moción de censura que madura en las cámaras legislativas. Ya fue anunciada por los poderosos bloques de UxP que lideran Germán Martínez en Diputados y José Mayans en el Senado.

Son varios los bloques de la oposición que solicitaron la moción de censura contra Guillermo Francos, que debería dejar su cargo como jefe de Gabinete si la oposición reúne las 129 voluntades. El último pedido lo presentó la bancada del radicalismo crítico de Democracia para Siempre, encabezado por el diputado Pablo juliano.

Fernando Carbajal, Diputado Nacional Democracia para Siempre. (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. Si no, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, anunciando la presentación contra Guillermo Francos.

Desde UxP, con las firmas de Germán Martínez, Daniel Arroyo, Carlos Castagneto y María Luisa Chomiak, entre otros, presentaron el pedido de interpelación, “a los efectos del tratamiento de una moción de censura y/o, en su defecto, la remoción, por la decisión de “suspender” la ejecución de la Ley N° 27.793 de emergencia nacional en materia de discapacidad, incumpliendo sus deberes de funcionario público, avasallando las facultades del Congreso y atentando contra la división de poderes que se encuentra en la base de nuestro sistema constitucional”.

Argumentando que, “el jefe de Gabinete, como responsable de la administración general, incurre en omisión grave al suspender por decreto una ley vigente. Ante la irresponsabilidad flagrante del Poder Ejecutivo y su afán de vulneración de la institucionalidad democrática, el Poder Legislativo no puede permanecer impasible y debe impulsar las acciones previstas bajo el imperio de la Constitución Nacional. Por lo tanto, en el marco del artículo 101 de la Constitución Nacional, planteamos una moción de censura y/o en su defecto de remoción al jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos”.

Carlos D’Alessandro, diputado bloque Coherencia. Foto Cámara de Diputados.

Los exoficialistas, nucleados en Coherencia, también solicitaron la presencia del jefe de Gabinete de ministros en el Congreso: “Se acusa al Ejecutivo de no implementar la Ley de Emergencia en Materia de Discapacidad, promulgada por insistencia del Congreso, al omitir la reasignación de partidas presupuestarias necesarias”, plantearon en su presentación, y sumarían mayorías para la moción de censura contra el ministro Coordinador. Son cuatro diputados, Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González. Este bloque articula con el MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone. Recientemente crearon el interbloque Desarrollo y Coherencia.

Entre los pedidos de interpelación, también está el presentado por Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal. Todos tendrán que dictaminarse en la comisión que lidera el libertario Nicolás Mayoraz para luego sí llegar al recinto y aprobar la interpelación del ministro Guillermo Francos.

De sesionar el próximo miércoles 1 de octubre la Cámara de Diputados postergaría la visita a la Comisión de Presupuesto de Carlos Guberman, secretario de Hacienda, para dar los lineamientos centrales del ejercicio 2026. Aunque la oposición quiere iniciar el debate con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Qué es la moción de censura

La moción de censura es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Poder Ejecutivo. Esta establecida en el artículo 101 de nuestra Constitución Nacional. Se requieren dos etapas: Una primera de iniciativa, que consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las dos Cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.

La segunda etapa de ejecución, la moción de censura, que también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las Cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. No hay impedimento para que el Presidente de la Nación vuelva a nombrarlo.