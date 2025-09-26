Maximiliano Pullaro pidió retenciones cero y destacó el campo en Santa Fe

El gobernador reclamó retenciones cero y subrayó que la inversión estatal en producción y energía generaría más empleo y productividad.

Maximiliano Pullaro reclamó la vuelta de las retenciones cero para las exportaciones de granos y destacó el papel del agro en Santa Fe. Según dijo, los recursos que hoy van al Estado deberían destinarse a tecnología y maquinaria, lo que generaría empleo y desarrollo. Fuente: redes sociales del gobernador.

Pullaro resaltó el rol del agro

El gobernador de Santa Fe destacó la importancia histórica del campo en la provincia. Recordó que el sector forma parte de la identidad local y que varias generaciones de santafesinos crecieron trabajando la tierra. “En Santa Fe somos el campo, y siempre lo fuimos”, expresó Pullaro.

Además, valoró el esfuerzo de los productores frente a cada crisis del país. “Nuestros abuelos y padres pusieron el hombro en los peores momentos y nunca bajaron los brazos”, afirmó el mandatario.

Reclamo por retenciones cero

En ese marco, el gobernador insistió en la necesidad de reinstalar las retenciones cero. Según explicó, si los productores pudieran usar esos recursos en sus campos, se traducirían en más tecnología, maquinaria y productividad. “Eso es trabajo y desarrollo para todo el país”, aseguró.

Maximiliano Pullaro planteó que el dinero que hoy va al Estado debería quedarse en cada hectárea sembrada. Con más inversión, agregó, crecería la producción y se generarían nuevas fuentes de empleo.

Inversión en infraestructura y energía

El mandatario santafesino también señaló que el Estado debe ser más eficiente. Afirmó que los recursos deben destinarse a rutas, infraestructura energética, créditos accesibles y apoyo real al sector productivo. “Ese es el método que aplicamos en Santa Fe”, destacó.

De acuerdo con su mirada, el crecimiento no depende solo del esfuerzo del campo. También requiere que el gobierno nacional acompañe con medidas concretas que fortalezcan la competitividad.

Llamado al desarrollo productivo

Finalmente, Maximiliano Pullaro sostuvo que Argentina saldrá adelante cuando se priorice la producción y el empleo. Insistió en que eliminar las retenciones daría un fuerte impulso a la economía. “Tenemos que apostar al desarrollo productivo y al trabajo genuino, porque ese es el camino que une al campo con el futuro del país”, concluyó.