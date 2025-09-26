Maximiliano Abad advirtió que ve al Gobierno de Javier Milei débil y aislado

El senador criticó la gestión del presidente por la falta de diálogo con gobernadores y el Congreso, la improvisación en la toma de decisiones y la subestimación de la prensa, y advirtió que esa postura puede derivar en estancamiento político.

El senador Maximiliano Abad cuestionó duramente al Gobierno de Javier Milei en en entrevista a un medio digital. “Este es un Gobierno improvisado, aislado, que genera incertidumbre, que es dogmático y debe cambiar la forma de relacionarse”, aseguró. Señaló que la administración “constantemente debilita el diálogo con los gobernadores, subestima al Congreso y ataca al periodismo”.

“Yo al Gobierno lo veo débil. Es por cuestiones económicas y por errores políticos. Eso los lleva a una posición de fragilidad”, añadió, al mencionar la suba del dólar, el aumento del riesgo país y la caída de los bonos como señales de debilidad.

Falta de discusión sobre reformas

Abad afirmó que el oficialismo “es endógeno y cerrado. En lugar de tender puentes, se encierra”, lo que ha frenado la discusión de reformas profundas. “No podemos estar siempre enmarañados. Dejamos de debatir todas las reformas estructurales que necesita el país”, dijo, al tiempo que señaló que el Gobierno ha bloqueado debates sobre desarrollo y prioridades sociales.

El senador sostuvo que tras la derrota electoral se esperaba “otro Milei, más dispuesto al diálogo en el Parlamento”, pero lo primero que se vio fue “el veto de los ATN” y la falta de contacto para abrir canales de comunicación. “Si persiste esta estrategia, el Parlamento podría avanzar hacia una moción de censura respaldada por la mayoría”, advirtió.

Necesidad de diálogo y consenso

Para Abad, modificar la dinámica de relación con el Congreso es clave. “Lo que aspiro después de las elecciones es al diálogo, porque si no seguiremos empantanados”, explicó. Aseguró que aunque haya un Parlamento capaz de sancionar leyes, el Gobierno continuará vetándolas, generando estancamiento.

En cuanto a la política fiscal, señaló que “debe buscarse equilibrio, pero atendiendo las cuestiones sociales urgentes”. Subrayó que hay recursos disponibles, pero que deben priorizarse las necesidades más críticas.

Presupuesto y ordenanzas

El legislador resaltó la importancia de un presupuesto realista que contemple infraestructura, energía y desarrollo. También pidió que el Ejecutivo recapacite sobre la promulgación y suspensión simultánea de ordenanzas, calificando la práctica de inconstitucional.

“Es necesario que la autocrítica presidencial se traduzca en hechos concretos. A día de hoy no la vemos”, agregó.

Política exterior y respaldo financiero

Maximiliano Abad también se refirió a la política exterior y al reciente respaldo financiero de Estados Unidos. “El Gobierno dejó de hablar hacia adentro y pidió ayuda afuera, pero todavía no sabemos de qué se trata. Cualquier asistencia requiere consenso interno, que debe pasar por el Parlamento”, afirmó.

Sobre el swap con China, sostuvo que podría utilizarse para cancelar acuerdos existentes, aunque pidió esperar la documentación oficial: “La certeza la dará la documentación oficial”.

Consultado sobre las elecciones, señaló: “Hacer futurología no corresponde. Esperemos que la Argentina se exprese”. Además, reafirmó su papel como opositor: “Soy opositor, más allá de las fotos. Me interesa el contenido y la propuesta”.

En el debate presupuestario, consideró que se definirá el rumbo del país: “Estoy dispuesto a acompañar políticas beneficiosas para la Argentina”.

Interna oficialista y diálogo pendiente

Finalmente, Maximiliano Abad opinó sobre la interna de la administración de Javier Milei: “No siento que se hayan ordenado. Espero que encuentren un interlocutor para avanzar”. Añadió que la falta de diálogo con actores políticos y sociales genera escenarios de estancamiento: “El no diálogo construye estos escenarios”.