Los gobernadores de Provincias Unidas organizaron una nueva cumbre y reclamaron por las retenciones cero

Los gobernadores se reunirán el próximo martes 30 en Chubut para definir la estrategia electoral de cara a las elecciones de octubre.

Luego de que el Gobierno Nacional anunciara la baja de las retenciones cero para toda la exportación de granos, los gobernadores del bloque Provincias Unidas reclamaron por una continuidad del beneficio a los productores agropecuarios. El pasado lunes 22, el gobierno de Javier Milei presentó la medida con duración hasta el 31 de octubre, sin embargo, la eliminó a los pocos días tras haber cumplido el objetivo de recaudación de 7 mil millones de dólares.

«En menos de 72 horas se terminó el Hot Sale«, escribió Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, en sus redes sociales y reiteró el pedido del sector de «retenciones cero sostenidas», en lugar de como una oferta «con fines electorales». «Estas medidas coyunturales, ‘solo por tiempo limitado’ no contribuyen a la previsibilidad que necesita el privado para poder invertir», agregó el ministro.

En este contexto, los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán el próximo martes 30 en Chubut. A la cumbre asistirán Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), mientras que Ignacio Torres (Chubut) hará de anfitrión,

Según adelantó Ámbito, la eliminación definitiva de las retenciones al campo sería uno de los ejes centrales de la discusión, así como los malestares recientes con Casa Rosada por el veto a la Ley de Distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El proyecto estuvo impulsado por todos los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contando con un gran apoyo en el Congreso, sin embargo, el presidente lo dejó sin validez una vez se aprobó.

Además de buscar una postura conjunta y responder al anuncio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) respecto al fin de la medida, los gobernadores también comenzarán a trabajar en la estrategia de campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de de octubre, donde buscarán meter en el Congreso a legisladores con una agenda federalista y con los intereses productivos y sociales del Interior.