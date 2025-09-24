Connect with us

Fuerza Patria Chaco propone un acuerdo político para revertir la paralización total de la obra pública

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria puso en valor la necesidad de reactivar la construcción de infraestructura en el Chaco y en todo el país. “Este es un compromiso claro y contundente del peronismo”, remarcó.

El candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza Patria, Juan Manuel “Juanchi” García, reveló que una de las propuestas centrales del peronismo para el Congreso será un acuerdo político con las demás fuerzas para reactivar de inmediato la obra pública en el Chaco y el resto del país.

“Este es un compromiso claro y contundente de nuestro espacio para revertir la completa paralización y poner en marcha la construcción de los proyectos de infraestructura que se necesitan”, sostuvo.

En cuanto a la inexistencia de ejecución de escuelas, rutas, hospitales o pavimento, García responsabilizó a la gestión de Javier Milei y un ajuste que repercute muy negativamente en toda la sociedad.

El postulante a la Cámara de Diputados por la provincia dijo que se trabajará en la búsqueda de consensos rápidos con los demás bloques para reactivar la obra pública con financiamiento nacional.
“Hoy la situación es por demás crítica; hay pueblos que no tienen ningún proyecto comenzado o terminado en más de un año y medio”, remarcó.

“Juanchi” mencionó especialmente los casos del Chaco en los que por decisión del gobierno libertario la obra pública se encuentra prácticamente paralizada, sin financiamiento y con nula perspectiva de reactivación en el corto plazo.

“Una de nuestras propuestas concretas para trabajar desde el Congreso es garantizar un piso de inversión pública en materia de infraestructura para la provincia y el país”, enfatizó.

El también intendente de Machagai puso como ejemplo la realidad de la ciudad a su cargo y advirtió que “lo único que se habilitó en estos casi dos años son una escuela y un jardín de infantes que se habían iniciado en el gobierno de Jorge Capitanich”.

“Es imposible pensar un país sin infraestructura y sin mantenimiento de lo que ya está hecho porque paralizar la obra pública es frenar el empleo y a todo el motor de la construcción”, precisó.

Por último, “Juanchi” llamó a fortalecer el acompañamiento a Fuerza Patria en octubre de la mano de Jorge Capitanich y Magda Ayala en la lista de senadores; y Sergio Dolce y Julieta Campo como candidatos a diputados nacionales.

