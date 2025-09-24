Como si hubiera visto un fantasma: la cara de Milei cuando Trump dijo que “Argentina no necesita rescate”

En Nueva York, Milei quedó descolocado cuando el republicano aseguró que “Argentina no necesita un rescate”, dejando en evidencia la desesperación oficial por conseguir respaldo financiero.

La reunión entre Javier Milei y Donald Trump en el marco de la Asamblea General de la ONU terminó siendo un trago amargo para el gobierno argentino. Mientras el mandatario libertario llegó con la expectativa de conseguir apoyo económico para estabilizar los mercados, Trump lo descolocó con una frase lapidaria: “Argentina no necesita un rescate”.

Según trascendió, la cara de espanto de Milei fue más elocuente que cualquier comunicado. La escena dejó al descubierto la fragilidad de la estrategia oficial, que se sostiene casi exclusivamente en la búsqueda de avales internacionales mientras la crisis interna se profundiza.

El gesto del presidente estadounidense, lejos de fortalecer a Milei, lo dejó expuesto en su papel de mendicante financiero. Ni las sonrisas ni los elogios a Trump alcanzaron para disimular que la respuesta fue un portazo diplomático.

El episodio refleja el delicado presente del gobierno argentino, que insiste en depender de un salvavidas externo mientras los problemas estructurales —inflación, pobreza y recesión— siguen golpeando en casa. En vez de un triunfo diplomático, Milei se trajo de Nueva York una foto incómoda y un nuevo motivo de críticas. Ver menos