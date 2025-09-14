Los negocios de Lule Menem con Olmedo en La Rioja, detrás de su candidatura en Salta

Los emprendimientos “privados” de Lule Menem comienzan a verse reflejados en las listas de La Libertad Avanza a lo largo del país y encontraron en el salteño Alfredo Olmedo un socio ideal.

Olmedo va de suplente en la lista de senadores que encabeza Emilia Orozco, la apuesta de la Rosada para destronar a Gustavo Sáenz en Salta.

El hombre de la campera amarilla es empresario agropecuario, entre otros emprendimientos, y logró monopolizar la lista libertaria en su provincia. Si bien Orozco adquirió cierto vuelo propio, fue Olmedo quien la introdujo en política.

Olmedo supo que para quedarse con la lapicera tenía que hablar directo con Lule, que es quien armó las listas en el interior, como hizo Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires, y luego de diciembre tendrá más poder que ahora.

Esta semana quedó demostrado que sigue siendo el referente político para los gobernadores: el chaqueño Leandro Zdero fue a la Rosada para la foto con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, pero se pasó dos horas hablando de política con Lule.

Para sellar su alianza Lule, el verdadero jefe político del gobierno, Olmedo le habilitó la entrada a uno de sus negocios más auspiciosos: un hotel en La Rioja, la tierra de los Menem.

El Naindo Park Hotel está ubicado sobre la a una cuadra de la casa de gobierno que hoy ocupa Ricardo Quintela. La habitación doble cuesta cerca de 100 dólares la noche, un precio similar al que se cobra en el Marriott Marquis Dubai Creek, que tiene una temperatura similar en verano.

“La idea no es inventar la pólvora”, dijeron a LPO en Salta respecto del emprendimiento compartido entre Olmedo y Lule.

El negocio, iniciado hace relativamente poco, cobra otra dimensión tras los escándalos de coimas que salpican a Lule y que llevaron al propio presidente Javier Milei a incitar a periodistas amigos a que pidan la caída del riojano, ya que no se atreve a pedírselo a su hermana Karina.

La lista de Olmedo tiene en alerta al gobernador, que no llegó a un acuerdo con los libertarios y ahora entró en alerta ante la posibilidad de que su lista no gane siquiera la banca por la minoría, luego de la aparición de José Manuel Urtubey en su faceta kirchnerista.

Sáenz lleva como candidata a Flavia Royón, ex secretaria de Energía en los gobiernos de Alberto Fernández y Milei. La acompaña en la boleta el musculoso Ignacio Jarsun, presidente de la empresa del agua provincial. En Salta aseguran que Saénz lo puso a disputar con Urtubey el voto del segmento femenino.

El gobernador asegura que los intendentes traccionarán a su favor y de ese modo la lista de Royón entrará entre los dos primeros lugares.