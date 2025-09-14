Jorge Macri no descarta un acercamiento con los gobernadores de Provincias Unidas después de las elecciones

Jorge Macri no descarta un acercamiento a los gobernadores de Provincias Unidas después de las elecciones.

El jefe de gobierno festeja en silencio la debacle libertaria porque le da aire en la Ciudad. El escándalo de las coimas y la mala elección en Provincia dejaron a Karina Milei herida.

La hermana presidencial era el principal motor para desbancar a Macri y cayó en desgracia. Aún no está claro cómo afectará la crisis libertaria a la candidatura de Patricia Bullrich, la contendiente para la jefatura de gobierno en 2027.

Como publicó LPO, la ministra de Seguridad cayó en las encuestas, aunque en el gobierno nacional esperan que supere los 40 puntos. Nadie quiere hacer pronósticos, pero parece difícil que llegue a los números históricos de Juntos por el Cambio en el distrito.

Preocupación en el gobierno porque temen que un escándalo con mercadería incautada en la Aduana golpeé a Karina

En el PRO creen que la reelección de Jorge Macri, que en mayo parecía imposible, ahora está más cerca. Tras un comienzo titubeante, el oficialismo encarriló la gestión y mejoró la percepción de los vecinos.

En ese contexto, analizan un acercamiento a Provincias Unidas, el espacio que nuclea a Martín Llaryora, Maxi Pullaro, Carlos Sadir, Nacho Torres, Gustavo Valdés y Claudio Vidal.

Ese movimiento llegaría después de las elecciones de octubre: para las legislativas el PRO y La Libertad Avanza irán juntos en la Ciudad.