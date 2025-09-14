Connect with us

Encuesta: Schiaretti le saca 10 puntos a los libertarios en Córdoba

Published

Uno de cada tres votantes del Gringo eligió a Milei en las generales de 2023. Hay 16% de indecisos según un sondeo de Sicchar.

 Juan Schairetti le saca 10 puntos a los libertarios y Natalia de la Sota está tercera para la elección de Córdoba según una encuesta de Sicchar. El estudio muestra que hay un 16% de indecisos y que el PJ y la UCR no pasan los 4 puntos.

El ex gobernador aparece con 33,3% de intención de voto, casi 10 puntos más que el libertario Gonzalo Roca, un desconocido para el electorado. Natalia de la Sota tiene 10,6% de las preferencias.

Córdoba es una de las provincias donde Javier Milei aún conserva más imagen positiva que negativa: el 49% lo aprueba contra un 46% que lo desaprueba. Sin embargo, los encuestadores destacan que es una caída notoria “considerando el importante apoyo que ha tenido el año pasado”.

El gobernador Martín Llaryora tiene números mucho mejores: el 54% aprueba su gestión contra el 42% que la desaprueba.

Llaryora cree que Milei cometió un error estratégico al asumir personalmente la derrota

La composición del electorado que se inclina por Schiaretti es heterogénea, pero hay un dato que se destaca: el 29% de las personas que tiene intenciones de votarlo eligió a Javier Milei en la primera vuelta. Esa porción explica casi 10 de los 33,3 puntos que conseguiría Schiaretti. Otros 33 puntos provienen de votantes de Massa y de Bullrich.

El 87% de los votos de Gonzalo Roca provienen de personas que eligieron a Milei en la primera vuelta de 2023 y sus mayores apoyos (38%) son de menores de 30 años

De la Sota tiene un votante mayoritariamente massista (51%), pero tiene una incidencia muy alta en el Cordobesismo: un 24% de su electorado se inclinó por Schiaretti en las generales de 2023.

 

