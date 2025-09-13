Los gobernadores denuncian que la Rosada manoteó 260 mil millones de ATN en el primer semestre

Los gobernadores denuncian que el gobierno de Javier Milei recaudó alrededor de $350 mil millones por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en el primer semestre pero sólo giró $90 mil millones a las provincias, lo que representa una retención ilegal de 260 mil millones.

Los ATN son fondos que, por ley, deben dividirse entre la Nación y las provincias. El Gobierno puede quedarse con una parte, pero está obligado a liquidar el resto a las 23 provincias y la Ciudad.

Sin embargo, los mandatarios provinciales aseguran que el 75% del dinero se lo encanutó la Rosada. Si bien los fondos figuran contablemente, como son fungibles el gobierno los está usando para otros fines.

Los mandatarios aseguran que la maniobra del gobierno es ilegal, ya que si no liquida los fondos de ATN, no los puede usar. Por este motivo los gobernadores aliados le sugerían a Milei que dejara correr la ley de ATN sancionada en el Congreso, porque la Rosada se iba a llevar su parte.

Los gobrnadores furiosos con Milei porque no quiso discutir los fondos: “Se roba los ATN”

Lejos de ello, los gobernadores aliados fueron humillados el jueves en la Rosada, cuando fueron a tratar de impedir el veto de Milei a la ley de ATN y el presidente redactaba el veto en simultáneo con la reunión que tuvieron los mandatarios con el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Los gobernadores vienen denunciando hace meses que el equilibrio fiscal del que se jacta el gobierno se cimenta en partidas que debería haber distribuido, lo que configuraría un déficit encubierto si se computaran correctamente los giros.

A esta maniobra se suma el manejo del impuesto a los combustibles, que se recauda con destino específico para obras viales. Pero la Nación se queda con la totalidad de lo recaudado y no hace las rutas.