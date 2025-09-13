Cacerolazos en distintos barrios de la Ciudad en rechazo a los vetos de Milei y las coimas de Karina

Se registraron protestas en Caballito, Recoleta, Villa Urquiza, Parque Chacabuco, Almagro y Parque Patricios.

Los vecinos de distintos barrios porteños salieron este viernes por la noche a la calle con cacerolas y bocinazos para mostrar su bronca contra los últimos vetos de Javier Milei y las denuncias de coimas que salpican a Karina Milei.

Uno de los puntos más fuertes fue en Acoyte y Rivadavia, en pleno Caballito, donde la protesta reunió a una multitud. Pero no fue el único: también hubo ruido en Recoleta, Villa Urquiza, Parque Chacabuco, Almagro y Parque Patricios, entre otros barrios.

El malestar creció luego de que el Gobierno frenara leyes votadas en el Congreso, como la que garantizaba un nuevo esquema de financiamiento para las universidades y la que declaraba la emergencia pediátrica en todo el país.

Además, los manifestantes ya dejaron en claro que esto recién empieza: convocaron a sumarse el próximo 17 de septiembre a una movilización más grande, que se perfila como parte de un plan de protestas a nivel nacional.