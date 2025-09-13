Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Cacerolazos en distintos barrios de la Ciudad en rechazo a los vetos de Milei y las coimas de Karina

Published

Se registraron protestas en Caballito, Recoleta, Villa Urquiza, Parque Chacabuco, Almagro y Parque Patricios.

Los vecinos de distintos barrios porteños salieron este viernes por la noche a la calle con cacerolas y bocinazos para mostrar su bronca contra los últimos vetos de Javier Milei y las denuncias de coimas que salpican a Karina Milei.

Uno de los puntos más fuertes fue en Acoyte y Rivadavia, en pleno Caballito, donde la protesta reunió a una multitud. Pero no fue el único: también hubo ruido en Recoleta, Villa Urquiza, Parque Chacabuco, Almagro y Parque Patricios, entre otros barrios.

 

El malestar creció luego de que el Gobierno frenara leyes votadas en el Congreso, como la que garantizaba un nuevo esquema de financiamiento para las universidades y la que declaraba la emergencia pediátrica en todo el país.

 

Además, los manifestantes ya dejaron en claro que esto recién empieza: convocaron a sumarse el próximo 17 de septiembre a una movilización más grande, que se perfila como parte de un plan de protestas a nivel nacional.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

Escándalo de las coimas: el gobierno de Zdero admitió el vínculo con el laboratorio denunciado

En una frágil y escueta intentona por despejar sospechas, el gobierno del Chaco reconoció formalmente las compras a la droguería Suizo Argentina, empresa envuelta...

3 días ago

Politica

Pedrini: “Se acusa a Capitanich de un delito de imposible cumplimiento”

El diputado nacional Juan Manuel Pedrini sostuvo que la investigación judicial contra el exgobernador Jorge Capitanich responde a una “causa política inscripta en el...

3 días ago

Politica

Trabajadores municipales de Resistencia reclaman mejoras salariales y denuncian abandono del Ejecutivo

Juan Carlos Torres, referente de los trabajadores municipales en actividad, y Carlos Vulecovich, referente de los jubilados municipales, encabezaron una manifestación frente a la...

3 días ago

Politica

Diputados citó a Karina: “Nos encantaría ir a buscarla en patrullero”

La lilita Frade propuso que si Karina no asiste al Congreso, vayan cinco legisladores a la Rosada a tomarle testimonio. Los diputados opositores de...

3 días ago