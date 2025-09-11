Sin pruebas de delito: desestiman causa de los “Panamá Papers” contra el dueño de un importante frigorífico chaqueño

La Justicia Federal de Resistencia cerró la causa iniciada en 2016 por la aparición de la sociedad offshore “PETE USA LLC”. El fallo sostuvo que no se hallaron pruebas de lavado de dinero ni de otras conductas delictivas. La investigación incluyó consultas a AFIP, Banco Central, UIF e Interpol. La jueza Zunilda Niremperger ordenó el archivo al considerar que los hechos no constituyen delito.

El Juzgado Federal 1 de Resistencia archivó la investigación iniciada en 2016 contra el empresario de la carne Julio César Augusto, su esposa Cintia Lilian Arriola y su hija Nadia Mailen Augusto, vinculada a la sociedad offshore PETE USA LLC, registrada en Miami, Estados Unidos.

Según pudo saber LITIGIO, la causa se originó a partir de una investigación periodística titulada “Escándalo Internacional: Hay 11 empresas del nordeste en el Panamá Papers”, que reveló que los dueños del frigorífico PETE SRL figuraban como directivos de la compañía radicada en Florida.

Tras un amplio relevamiento de información solicitado por el Ministerio Público Fiscal, que incluyó consultas a la AFIP, el Banco Central, la UIF, Interpol y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se confirmó la existencia de la empresa, pero no se hallaron pruebas de operaciones ilícitas.

En su declaración, Julio César Augusto sostuvo que la sociedad nunca tuvo actividad comercial. La investigación tampoco detectó inconsistencias fiscales en Nadia Augusto, mientras que Cintia Arriola sólo registró un ajuste por $404.527,75 en el período 2015, por la omisión de declarar nueve vehículos, monto que no superó el umbral de punibilidad para configurar un delito.

En su resolución, fechada el 29 de agosto de 2025, la jueza federal Zunilda Niremperger dispuso el archivo de las actuaciones al considerar que “no se ha aportado a la causa elemento alguno que conlleve a la existencia de un hecho delictivo por parte de los investigados”. La decisión se fundamentó en el artículo 195 del Código Procesal Penal de la Nación, que habilita el cierre de las causas cuando los hechos no constituyen delito.

PETE SRL es un conocido frigorífico con sede en Resistencia que también opera carnicerías, feed lots y una flota de transporte. A lo largo de los años, su propietario fue señalado en distintas investigaciones periodísticas, entre ellas una publicada por Clarín en 2010, que lo mencionó en una presunta maniobra para desviar subsidios de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), aunque tampoco en ese caso se registraron condenas judiciales.

Panamá Papers

Se conoce como “Panamá Papers” a una de las filtraciones de documentos más grandes y explosivas de la historia del periodismo. Se trató de 11.5 millones de documentos confidenciales filtrados en 2016 desde el estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, especializado en crear sociedades offshore.

La filtración reveló cómo políticos, empresarios, celebridades y deportistas de todo el mundo usaban estas sociedades para ocultar activos, evadir impuestos o lavar dinero. La investigación fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y contó con la participación de más de 370 periodistas en 76 países. Se expusieron más de 214,000 empresas offshore vinculadas a personas de más de 200 países. Entre los implicados había 12 jefes de Estado, familiares de líderes políticos, figuras del deporte como futbolistas famosos, actores y empresarios.

Aunque tener una empresa offshore no es ilegal en sí, muchos casos mostraron evasión fiscal, fraude y lavado de dinero. Provocó renuncias de políticos, investigaciones judiciales, reformas fiscales y un debate mundial sobre los paraísos fiscales. El estudio Mossack Fonseca cerró definitivamente en 2018 tras el escándalo.